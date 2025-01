Bad Bunny y después: los discos más esperados del 2025

El 2024 estuvo dominado por la nueva generación de las artistas pop estadounidenses: Charli XCX (con “brat”), Sabrina Carpenter (con “Short n' Sweet”) y Chapell Roan (con “The Rise and Fall of a Midwestern Princess, que estalló el año pasado a pesar de ser de 2023). En los próximos meses, se vienen novedades de referentas del género como Madonna, Lady Gaga o Lana del Rey.

Lana es la única de las tres que tiene título y fecha confirmada para su nuevo disco: “The Right Person Will Stay” saldrá el 21 de mayo. Según adelantó con la canción “Henry”, el décimo álbum será la primera incursión de la artista en el country, conservando su impronta melancólica y seductora.

Madonna compartió en Instagram a mediados de diciembre que estaba trabajando en material nuevo junto a su productor Stuart Price. “Estos últimos meses han sido medicina para mi alma. Escribir canciones y hacer música es la única área en la que no necesito pedirle permiso a nadie. Estoy tan emocionada de compartirlo con ustedes. ¡Quién quiere escuchar música nueva en 2025!”, escribió la icónica artista. Por lo pronto, no se sabe si serán canciones sueltas o un álbum, ni cuándo lo dará a conocer.

>> Leer más: Madonna en Río: los shows gratuitos como muestra de que la cultura vale doble



Por su parte, Gaga confirmó que este año lanzará su séptimo disco de estudio, conocido hasta ahora como “LG7”, y sucesor de “Chromatica” (2020). Si bien “Harlequin”, su álbum de canciones vinculadas a la fallida “Joker: Folie A Deux” (2023), no causó mucho entusiasmo, sí lo hizo el single “Die With a Smile” junto a Bruno Mars. Por esto, se espera que lo nuevo de la artista sea un retorno a los orígenes de su sonido, puramente pop.

Hablando de grandes estrellas, Céline Dion podría sorprender con un nuevo álbum en 2025. El año pasado, conmovió al mundo entero con su interpretación de “L'Hymne à l'amour”, desde lo alto de la Torre Eiffel, en la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de París. Allí demostró que su talento y sus capacidades están intactas a pesar del diagnóstico de síndrome de la persona rígida que recibió en 2022. Desde entonces, se rumorea que podría estar preparando algo para septiembre, con nuevas canciones escritas por su viejo cómplice Jean-Jacques Goldman.

A su vez, Rosalía aseguró que su mayor sueño para el 2025 es lanzar un nuevo disco, altamente esperado después del éxito rotundo de “Motomami” (2022). Recientemente, la catalana compartió que estuvo pasando largas horas en el estudio trabajando. Por otra parte, la propia Chappell Roan buscará consagrarse como la nueva diva del pop con un nuevo álbum. Por su parte, Taylor Swift publicará la “Taylor’s Version” de “Reputation”, una de las regrabaciones más anticipadas por sus fanáticos.

Embed - The Giver (She Gets The Job Done) - Chappell Roan (unreleased)