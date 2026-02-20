La Capital | Zoom | festival

Con Grupo Trinidad, El Villano y Banda XXI, vuelve el Festival Rivera a La Florida

Con shows en vivo, playa y transmisión por streaming, el evento regresa este sábado en La Florida. En esta nota, todos los detalles

20 de febrero 2026 · 10:26hs
La Florida se llena de cumbia y ritmo con una nueva edición del Festival Rivera

La Florida se llena de cumbia y ritmo con una nueva edición del Festival Rivera

El Festival Rivera vuelve a encender el verano rosarino con su segunda edición, una propuesta ideal para disfrutar de un día a pura música y ritmo en el Balneario La Florida. Frente al río Paraná y en la antesala del inicio de clases, el evento, producido por Senti-T y Brindis TV, regresa con una grilla de primer nivel encabezada por referentes históricos de la cumbia y con transmisión en vivo vía streaming.

En su primera edición, realizada el 24 de enero, el festival reunió a unas 7 mil personas a orillas del Paraná y contó con shows de La Nueva Luna, Los Palmaes, Marcos Castelló y Mak Donal, entre otros artistas que hicieron bailar al público durante toda la jornada. Para esta nueva edición se espera otra convocatoria multitudinaria, con una propuesta llena de cumbia y ritmo tropical. Entre las bandas invitadas se destacan Grupo Trinidad, El Villano y Banda XXI, entre otras.

La cita es este sábado 21 de febrero, a partir de las 14, en el Balneario La Florida. Durante toda la tarde, los rosarinos podrán disfrutar del río, la arena y una selección de bandas en vivo en un entorno ideal para despedir el verano a puro baile.

Banda XXI y Grupo Trinidad encabezan el line up del Festival Rivera II

La grilla estará encabezada por dos nombres emblemáticos de la escena tropical: Banda XXI y Grupo Trinidad, referentes históricos del género que garantizan una convocatoria transversal y multigeneracional.

A ellos se suman El Villano, Enero, Diana Ríos y La Groupera ft. Sentite Band, conformando un line up que combina trayectoria, actualidad y diversidad dentro del universo cumbiero.

El precio de las entradas

Al igual que en la primera edición, la entrada general tiene un valor de $4.000 para mayores de 8 años, mientras que los menores de esa edad ingresan sin cargo. Jubilados, (presentando recibo) y personas con discapacidad (con certificado) también acceden de manera gratuita. Además, quienes sean miembros de la Tarjeta de Beneficios La Capital podrán obtener 2x1 en boletería.

El predio cuenta con todos los servicios de playa, bares, estacionamiento y seguridad. También habrá alquiler de sombrillas ($5.000) y reposeras ($3.000). El estacionamiento tendrá un costo de $6.000 por tres horas o $8.000 por estadía completa.

Desde la organización informaron que no se permitirá el ingreso con mascotas ni con botellas de vidrio. También aclararon que quienes ingresen al Balneario La Florida por la mañana podrán permanecer en el predio y disfrutar del Festival Rivera sin necesidad de abonar un nuevo ingreso.

Cabe recordar que el balneario abre sus puertas a las 9, mientras que el festival comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20.

Transmisión en vivo del Festival Rivera por Brindis TV y Sentite En Vivo

Al igual que en la primera edición, el festival contará con transmisión exclusiva vía streaming a través de los canales de YouTube de Brindis TV y Sentite En Vivo, permitiendo que quienes no puedan asistir presencialmente puedan seguir el evento en tiempo real.

La cobertura incluirá contenido en vivo, backstage y entrevistas, ampliando el alcance del show más allá del predio y potenciando su circulación en redes y plataformas digitales.

Coproducción entre Brindis y Sentidos

El Festival Rivera es una coproducción entre Brindis TV y Sentidos, dos actores con perfiles complementarios dentro del mundo del entretenimiento.

Por un lado, Sentidos, con más de 40 años de experiencia en la producción de eventos y espectáculos vinculados a la cumbia. Por otro, Brindis TV, pionero en el país en el formato streaming y generación de contenido multiplataforma, y ganador del Martín Fierro en la categoría Streaming Federal 2025.

Esta articulación propone un modelo que combina la gestión artística y la producción de shows en vivo con una fuerte estrategia de cobertura y difusión digital. La integración entre escenario y streaming se presenta como uno de los diferenciales del evento, ampliando su impacto mediático y su llegada a nuevas audiencias.

Con esta segunda edición, el Festival Rivera no solo busca repetir el éxito de convocatoria, sino también consolidar un formato que articula espectáculo en vivo, producción profesional y circulación digital, en uno de los espacios más emblemáticos del verano rosarino.

