Charly García quiere que su nuevo disco salga en vinilo

Charly García grabó un disco en pandemia pero todavía no fue lanzado.

Los fanáticos de Charly García esperan ansiosos la salida de su nuevo disco, del que trascienden cada tanto algunos detalles. Se sabe que se llamará “La lógica del escorpión” y contará con la participación de músicos como Fabián Quintiero, Fernando Samalea, Fernando Kabusacki e Hilda Lizarazu, así como los chilenos Kiuge Hayashida en la guitarra y Toño Silva en la batería. El arte de tapa estará a cargo de la reconocida artista Renata Schussheim , quien diseñó la escenografía del histórico show de García en el estadio de Ferro en 1982, cuando presentó “Yendo de la cama al living”. De hecho, durante el festejo de sus 70 años en el CCK, Charly lució una remera en la que se podía ver un adelanto de la portada. Si bien aún no está confirmada ni disquera fecha de lanzamiento, se conoció ahora un requisito del artista que estaría frenando el debut: demanda que su álbum sea editado en vinilo.

"Charly García grabó en la pandemia su disco nuevo y el requisito que le puso la compañía discográfica es que no puede salir un microsegundo de su música hasta que no esté el vinilo en todas las disquerías. Entonces, nadie va a poder escuchar que no tenga un vinilo de él. Imagínate ir a explicarle a la compañía discográfica que esas eran las ideas de Charly", sostuvo amigo de Charly y productor José Palazzo, durante una entrevista en el programa "Mirá Montevideo" de TVCIUDAD Uruguay.