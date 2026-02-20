La Capital | Zoom | Pedro Pascal

¿Romance en puerta? Quién es el argentino que apuntan como pareja de Pedro Pascal

El actor chileno fue visto con Rafael Olarra en diversos lugares de Manhattan y las imágenes desataron rumores de una posible relación amorosa

20 de febrero 2026 · 10:18hs
Pedro Pascal en medio de rumores de un incipiente romance

Pedro Pascal en medio de rumores de un incipiente romance

Pedro Pascal volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras una serie de imágenes que lo muestran junto al director creativo argentino Rafael Olarra en Nueva York. Las fotografías, que circularon en redes sociales y medios internacionales, alimentaron versiones sobre un posible vínculo sentimental entre ambos.

El actor chileno, reconocido por mantener un perfil bajo en relación con su vida privada, apareció durante el fin de semana de San Valentín en distintas salidas públicas por las calles de Manhattan.

Las primeras imágenes registraron a Pascal y Olarra mientras caminaban por el Lower East Side. En las fotos se observan muy cercanos, inclusive hasta tomados de la mano y abrazados por varios momentos durante el paseo.

YJFA6FJ3BVFQTO5RQHMMFCWK5E

Más tarde, ambos asistieron a la proyección de "Cumbres borrascosas", la adaptación de la novela de Emily Brontë en un cine de la ciudad estadounidense. El portal estadounidense TMZ publicó imágenes tomadas en el interior de la sala, donde se los ve atentos a la película.

ICRYWKJA4VD5TBF5UCGQDKRO6Q

Quién es Rafael Olarra, el argentino captado junto a Pedro Pascal

Rafael Olarra nació en Buenos Aires y creció en Gualeguaychú. Estudió en la Universidad del Cine y desarrolló su carrera en el ámbito del diseño y la dirección de arte.

A lo largo de su trayectoria colaboró con figuras internacionales como el fotógrafo Mario Testino y trabajó en proyectos vinculados al Grupo Faena. También participó en producciones relacionadas con el director Baz Luhrmann.

2GYX33TP7ZAFDMWPPFREB34K6E

En 2020, Olarra hizo pública su relación con el actor galés Luke Evans. Sin embargo, el vínculo finalizó al año siguiente.

Pedro Pascal, caracterizado por mantener su vida sentimental bajo estricta reserva, nunca se refirió respecto a rumores sobre su orientación sexual o relaciones personales.

Hasta el momento, el actor chileno y el director creativo argentino no realizaron declaraciones públicas sobre las imágenes difundidas en Nueva York. Sin confirmaciones oficiales, las versiones sobre un posible romance continúan en el terreno de la especulación.

