Taylor Swift: las tres noches argentinas que vivirán para siempre

La potencia de las swifties argentinas

El esperadísimo show se compuso de diez actos, cada uno con la estética del disco representado y un par de canciones de cada era. La misma cantante se mostró conmovida y totalmente en shock por la potencia de los fans argentinos que obligaron al equipo de sonido a subir el volumen a su tope, ya que el público se escuchaba más fuerte que Taylor. “Me encanta cuando ustedes hacen «olé olé olé»”, confesaba la cantante norteamericana fascinada por las costumbres argentinas.

La química entre la pasión argentina y su devoción por Taylor junto con el primer acercamiento de la estrella norteamericana a la cultura del país fue innegable. ”No puedo creer que tardé tanto en venir a Argentina, nunca voy a volver a cometer ese mismo error. Ustedes son realmente los mejores”, confesó Taylor sobre el escenario. De a ratos rompía su papel para admirar la potencia del público que la ovacionó durante minutos sin que ella pudiera entender cómo era posible tal nivel de emoción. A pesar de la barrera lingüística, todos allí cantaban y bailaban sus canciones, la habían seguido durante décadas y le hicieron sentir el calor y el carisma del país.

Finalizado el último show, Taylor publicó en su cuenta de Instagram: “Comenzar la etapa sudamericana del Eras Tour en Argentina = la mejor decisión posible. Ni siquiera puedo expresar mi gratitud a la multitud de Buenos Aires. Nunca había estado en Argentina antes y nos brindaron los recuerdos más eléctricos y mágicos”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

Los años pasarán y volverá a ser noviembre, una y otra vez, pero ningún fin de año se comparará jamás a aquel noviembre de 2023 donde Argentina fue feliz de la mano de la inigualable Taylor Swift. La magia de aquellos tiempos se respiraba en el aire, todo el país fue atravesado por la llegada de la estrella y de la misma forma, todo el país quedó marcado por la fiesta de “The Eras Tour” que vivirá en el recuerdo y será eterna.

El inicio de una tradición

Uno de los momentos más esperados por los fans es el “Set Acústico”, donde Taylor elige dos canciones particulares para cantar a solas con su guitarra y su piano. Este segmento es lo que diferencia a cada show, porque es la única parte impredecible o azarosa. A cada noche le corresponden dos canciones que la cantante elige y quedan marcadas por ellas, haciéndolas únicas.

En Argentina, Taylor revolucionó no sólo al público allí presente, sino también al mundo entero ya que decidió juntar en un “mash up” dos canciones en una (“Is it over now?” + “Out of the woods"). Hasta ese momento, eso jamás había ocurrido. Por esto, la noche del 11 de noviembre se convirtió en la primera expresión de una tradición que luego Taylor decidió continuar. “Otra coronación de gloria” fue la descripción de los swifties argentinos que gozaron de su posición especial en redes sociales.

Swifties mojadas

Las fechas originales de los shows correspondían a los días 9,10 y 11 de noviembre. Sin embargo, el 10 de noviembre de 2023, una fuerte y constante tormenta eléctrica cerca del horario de ingreso al estadio obligó a Taylor a tomar una decisión que no deseaba: posponer el show. Mantenerlo hubiera implicado un gran peligro ya que el clima no cedía y la lluvia amenazaba con cortocircuitos en la innumerable cantidad de aparatos electrónicos, así como arriesgaba a sus fans y bailarines a accidentarse por las superficies mojadas.

De esta manera, el show que debía llevarse a cabo la noche del 10 terminó desplegándose la noche del 12. Taylor agradeció profundamente a sus fans, tanto en vivo como por redes sociales, por haber vuelto un día después, comprendiendo las molestias que el cambio de fecha pudo haber ocasionado.

Swifties secas, swifties mojadas, swifties secas. Aaaaaaaaaaanfkflslsjf Aumento de sueldo para el que hace el pronóstico de c5n pic.twitter.com/anJtEU2de3 — Chupetín de Ajenjo (@SoyAjenjo) November 8, 2023

Pero todo un meme nació de la situación ya que distintos medios de comunicación que se encargaban de la cobertura del evento catalogaron a las fans como “swifties mojadas”, etiqueta de la que luego las mismas swifties del 10 de noviembre se apropiaron. Así, se construyó una identidad y un enorme chiste a raíz de los múltiples documentos audiovisuales que en los noticieros mostraron a las fans con pilotos y empapadas esperando por Taylor.

Una historia de amor ambientada en Argentina

Además de miles de personas disfrutando el show de Taylor, un invitado especial voló desde Estados Unidos para su show. Fue Travis Kelce, actual novio de la cantante y conocido por jugar al futbol americano en los Kansas City Chiefs. Kelce estuvo en la carpa VIP disfrutando del show, participando del fan action propuesto y cantando “olé olé olé” como un fan más. El estadio quedó encantado con la carismática participación del enamorado de Taylor y su gesto de volar hasta el país para acompañarla.

Justamente, Kelce fue el protagonista de otro momento distintivo de los shows en el país, ya que Taylor decidió cambiar una de sus letras para referirse a su gran amor. La canción que Taylor utiliza para cerrar la noche, “Karma”, dice: “Karma is the guy on the screen coming straight home to me” (karma es el chico en la pantalla viniendo directo a casa conmigo). En la noche del 11, Taylor cambió la palabra “screen” (pantalla) por la palabra “Chiefs” (el nombre del equipo de Travis), y a viva voz hizo ruborizar a las fans y a Kelce con “karma es el chico en los Chiefs viniendo directamente a casa conmigo”.

La comedia romántica continuó ya que detrás del escenario, varias cámaras capturaron a la estrella corriendo a abrazar a su novio y viviendo uno de los momentos más sentimentales en suelo argentino.

Travis Kelce cantando "Olé olé olé Taylor" en el concierto de Taylor Swift en Argentina esta noche pic.twitter.com/H9MflZrpA0 — Indie 505 (@Indie5051) November 12, 2023

En su paso por Argentina, la pareja también disfrutó de la gastronomía porteña y fue vista en un restaurante luego del show. En una entrevista, Kelce comentó: ''Tienen muy buena comida. Comimos empanadas y bifes, tienen muy buena carne ahí. El estadio también, todo fue increíble, no lo podíamos creer. Así que aplausos para ustedes, chicos, por mostrar tanto amor, fue muy divertido". Y con ese reconocimiento, llegó otra “coronación de gloria”.