El Cultural Fontanarrosa prepara una jornada de música en vivo, muestra y tarot

El evento “Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Vol. III” tendrá lugar el viernes 13, desde las 19, con entrada libre y gratuita

11 de febrero 2026 · 14:36hs
El Cultural Fontanarrosa organiza la tercera edición de Aterrizaje de emergencia en tu corazón

El Cultural Fontanarrosa organiza la tercera edición de "Aterrizaje de emergencia en tu corazón", que incluye la despedida de la muestra "El amor esta semana"

El Cultural Fontanarrosa será sede de otra noche de actividades culturales. La tercera edición del evento “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” combinará tarot en vivo, despedida de la muestra “El amor esta semana” y recitales. La cita es el viernes 13, desde las 19, en la explanada y planta baja del espacio municipal (San Martín 1080), con entrada libre y gratuita.

De 19 a 21 funcionará un espacio de Tarot en vivo a cargo de Luciana Bruzoni, pensado para quienes no celebran el amor romántico idealizado, sino que desean reflexionar sobre el deseo, la soltería, los vínculos reales, las repeticiones y los cierres necesarios.

Luciana Bruzoni es tarotista y creadora de espacios de lectura simbólica y reflexión contemporánea. Su enfoque integra tarot, palabra poética y una mirada psicoanalítica sobre el deseo, los vínculos y la repetición. Trabaja desde una perspectiva no predictiva, entendiendo al tarot como herramienta de lectura subjetiva, pregunta y transformación.

Además, en la Planta Baja se despide la muestra “El amor esta semana. Edición Mundial”, un proyecto artístico-curatorial de las artistas rosarinas Majo Badra y Virginia Molinari, que recopila material sobre el amor. Una obra en constante construcción que explora el amor desde lo personal y colectivo, usando imágenes y videos, y que se materializa en presentaciones públicas de diferentes formatos.

A las 21, en la explanada comenzará el show en vivo de Azul Saita, artista del género tropical oriunda de Zavalla que logró con 22 años un estilo propio que fusiona cumbia santafesina, reggaeton y pop.

El cierre de la noche estará a cargo de Naranja dulce, banda de cumbia rosarina sinónimo de ritmo, alegría y mucha fiesta. Con un repertorio súper variado que recorre desde los clásicos de siempre hasta canciones melódicas adaptadas a un estilo bailable, cercano y bien arriba, la esencia de Naranja Dulce es una fiesta compartida.

Durante el fin de semana largo de carnaval, el Cultural Fontanarrosa estará abierto únicamente el sábado 14 de febrero, de 13 a 19, para el uso libre de la Planta Baja con ambiente climatizado, WIFI disponible y sin necesidad de reservas.

En Newells analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

En Newell's analizan la chance de reabrir el mercado con un par de salidas, ¿y una llegada?

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Colapinto confirmó que sufrió problemas y afirmó que van a llegar muchas más cosas

Colapinto confirmó que sufrió "problemas" y afirmó que "van a llegar muchas más cosas"

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

Falleció Sandra Mendoza, exdiputada y exesposa de Capitanich: las redes se llenaron de sus clips virales

Falleció Sandra Mendoza, exdiputada y exesposa de Capitanich: las redes se llenaron de sus clips virales

Circunvalación, ruta 33 y autopista Rosario-Buenos Aires: el gobierno licita su concesión por 30 años

La licitación forma parte de la Red Federal de Concesiones e incluye 2.500 kilómetros divididos en cuatro tramos. El adjudicatario privado financiará obras, mantenimiento y explotación a cambio del cobro de peajes.
Circunvalación, ruta 33 y autopista Rosario-Buenos Aires: el gobierno licita su concesión por 30 años
Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación en 2025

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían a Rosario antes del fin de semana
La ciudad

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían a Rosario antes del fin de semana

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta
Política

Huelga en el corazón de Santa Fe: aceiteros de paro, cerealeras de punta

Surgió en Newells, partió rumbo a Europa y, un año después, se acerca a Brasil
Ovación

Surgió en Newell's, partió rumbo a Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newells, partió rumbo a Europa y, un año después, se acerca a Brasil

Surgió en Newell's, partió rumbo a Europa y, un año después, se acerca a Brasil

La novela de los Juegos Olímpicos de Invierno: habló la exnovia del atleta noruego infiel

La novela de los Juegos Olímpicos de Invierno: habló la exnovia del atleta noruego infiel

Rídiculamente complejo: la fuerte crítica de Hamilton a los cambios de la Fórmula 1

"Rídiculamente complejo": la fuerte crítica de Hamilton a los cambios de la Fórmula 1

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente
Policiales

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario
La Ciudad

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Tras quince años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían a Rosario antes del fin de semana

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían a Rosario antes del fin de semana

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato
Un preso acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años de prisión por encargar otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

Por Lucas Ameriso

La provincia abrió la paritaria y los docentes sacan la calculadora

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua
La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua