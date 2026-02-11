El Cultural Fontanarrosa prepara una jornada de música en vivo, muestra y tarot

El evento “Aterrizaje de emergencia en tu corazón. Vol. III” tendrá lugar el viernes 13, desde las 19, con entrada libre y gratuita

El Cultural Fontanarrosa organiza la tercera edición de "Aterrizaje de emergencia en tu corazón", que incluye la despedida de la muestra "El amor esta semana"

El Cultural Fontanarrosa será sede de otra noche de actividades culturales. La tercera edición del evento “Aterrizaje de emergencia en tu corazón” combinará tarot en vivo, despedida de la muestra “El amor esta semana” y recitales. La cita es el viernes 13, desde las 19, en la explanada y planta baja del espacio municipal (San Martín 1080), con entrada libre y gratuita.

De 19 a 21 funcionará un espacio de Tarot en vivo a cargo de Luciana Bruzoni, pensado para quienes no celebran el amor romántico idealizado, sino que desean reflexionar sobre el deseo, la soltería, los vínculos reales, las repeticiones y los cierres necesarios.

Luciana Bruzoni es tarotista y creadora de espacios de lectura simbólica y reflexión contemporánea. Su enfoque integra tarot, palabra poética y una mirada psicoanalítica sobre el deseo, los vínculos y la repetición. Trabaja desde una perspectiva no predictiva, entendiendo al tarot como herramienta de lectura subjetiva, pregunta y transformación.

Además, en la Planta Baja se despide la muestra “El amor esta semana. Edición Mundial”, un proyecto artístico-curatorial de las artistas rosarinas Majo Badra y Virginia Molinari, que recopila material sobre el amor. Una obra en constante construcción que explora el amor desde lo personal y colectivo, usando imágenes y videos, y que se materializa en presentaciones públicas de diferentes formatos.

A las 21, en la explanada comenzará el show en vivo de Azul Saita, artista del género tropical oriunda de Zavalla que logró con 22 años un estilo propio que fusiona cumbia santafesina, reggaeton y pop.

El cierre de la noche estará a cargo de Naranja dulce, banda de cumbia rosarina sinónimo de ritmo, alegría y mucha fiesta. Con un repertorio súper variado que recorre desde los clásicos de siempre hasta canciones melódicas adaptadas a un estilo bailable, cercano y bien arriba, la esencia de Naranja Dulce es una fiesta compartida.

Durante el fin de semana largo de carnaval, el Cultural Fontanarrosa estará abierto únicamente el sábado 14 de febrero, de 13 a 19, para el uso libre de la Planta Baja con ambiente climatizado, WIFI disponible y sin necesidad de reservas.