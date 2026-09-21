Murió a los 27 años Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford

El hijo de la reconocida supermodelo y del empresario Rande Gerber, se encontraba internado en un centro de rehabilitación

El mundo del la moda se encuentra conmocionado tras conocerse el fallecimiento de Presley Gerber . El hijo de la reconocida modelo estadounidense Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió a sus 27 años.

La muerte fue informada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, según publicó el medio estadounidense TMZ . De acuerdo con esa información, al momento de su fallecimiento, Gerber se encontraba internado en un centro de rehabilitación de la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

Cabe recordar que, meses antes de su fallecimiento, Presley había hablado públicamente sobre los problemas de salud mental que atravesaba. Hasta el momento, ningún integrante de su familia se refirió públicamente a las circunstancias de su muerte. “La familia pide privacidad durante estos momentos tan difíciles y dolorosos”, comunicó un publicista cercano a la familia, según informó CNN.

Quién era Presley Gerber

Presley Gerber es hijo de la reconocida modelo estadounidense Cindy Crawford y el empresario Rnde Gerber. Presley comenzó su carrera en el mundo de la moda desde muy joven. Al igual que su madre y su hermana menor, Kaia Gerber, eligió dedicarse al modelaje y llegó a trabajar para importantes firmas como Burberry, Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren.

En los últimos años, el propio Presley había utilizado sus redes sociales para hablar públicamente sobre los problemas personales que atravesaba, entre ellas problemas de salud mental y consumo problemático de alcohol y drogas.

En diciembre de 2025, compartió en Instagram un video que posteriormente eliminó, en el que contó que padecía ansiedad y ataques de pánico. También reveló que se encontraba bajo tratamiento con buprenorfina, un medicamento utilizado, entre otros fines, para tratar los trastornos por consumo de opioides.

“Lamentablemente, he sufrido muchas pérdidas de diversa índole últimamente, así que eso no es una excusa, pero es la razón por la que estoy donde estoy ahora”, había expresado en aquella publicación.

Su madre, Cindy Crawford, había comentado en aquel posteo: “Presley, te queremos y no estás solo”.

Además, en septiembre de 2026, su hermana, Kaia Gerber se había referido a las dificultades que atravesaba en una entrevista con la revista Vogue. La modelo explicó que llegó a dejar sus propias necesidades en un segundo plano porque entendía que sus padres debían concentrarse en acompañar a Presley. “Creo que esa también es la razón por la que empecé a identificarme como la que no daba problemas y nunca quise pedir ayuda”, señaló.