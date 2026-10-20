Murió el actor Antonio Grimau a los 82 años

La noticia fue confirmada este martes por la mañana por la Asociación Argentina de Actores: "Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor".





El actor estuvo sobre las tablas hasta sus últimos días. Estaba protagonizando junto a Betiana Blum la obra teatral "El diario de Adán y Eva", basada en el clásico de Mark Twain. Estrenaron en mayo de 2026 y realizaron presentaciones en distintas plazas del país: en Rosario, estuvieron el 4 de julio en el Teatro Broadway.

Despedimos al actor Antonio Grimau. A través de su trabajo en los escenarios y las pantallas, construyó una sólida trayectoria que forma parte de la historia del espectáculo argentino. Abrazamos a sus seres queridos en este momento de dolor. https://t.co/JwCORNmi3W pic.twitter.com/mS1ZBsSp0g

Una vida dedicada a la actuación

"La pasé muy mal, a tal punto que hace un mes, cuando la tormenta había pasado, le pregunté a mi médico qué había tenido exactamente y me dijo que no hiciera preguntas del tipo científico y que estoy vivo de milagro. La enfermedad me tomó los dos pulmones y bajé 22 kilos. Tuve que hacer kinesiología durante tres meses para la recuperación muscular. Casi no podía caminar, pero tengo muchas ganas de vivir todavía y dije, ‘no me voy a morir en esta internación’. Estuve internado casi dos meses con un intervalo de una semana entre una internación y otra, porque tuve una recaída y volví", dijo a La Nación después de aquel evento.

Grimau decidió ser actor a los 16 años, cuando todavía estaba en la escuela industrial. Sus padres habían fallecido tres años antes y su hermano mayor era su tutor legal. Por este motivo, repartía su tiempo entre el colegio y diversos trabajos, cuando vio un anuncio en el diario en el que buscaban intérpretes para un teatro del barrio de Almagro. A pesar de la reticencia de su hermano mayor, decidió asistir a esa convocatoria y ya nunca dejó el oficio.



A finales de los sesenta, comenzó su carrera en televisión, principalmente en telenovelas, ámbito donde desarrollaría algunos de sus papeles más icónicos. En aquella primera etapa, se destaca su rol en "Dos a quererse" (1974), de Alberto Migré, en la que hizo de pareja de una doctora mayor interpretada por Fernanda Mistral. Con el correr del tiempo, pasó de galán a villano. Entre los noventa y los primeros dos mil, encarnó a malos inolvidables de "Ricos y famosos", "Soy gitano" y "Padre Coraje", entre otras. Uno de sus últimos papeles distinguidos en la pantalla chica fue en 2018 en "Sandro de América", donde interpretó a la versión más adulta de Roberto Sánchez, y por el cual ganó un Premio Martín Fierro.



Desde Actores, destacaron su trayectoria teatral. En 1990 protagonizó "Los invertidos", de José González Castillo, bajo la dirección de Alberto Ure, junto a Cristina Banegas y Lorenzo Quinteros, en una producción del Teatro San Martín que constituyó un momento significativo de su trayectoria.

“Su labor escénica incluyó también 'Cristales rotos', 'El acompañamiento', 'El reñidero', 'El anatomista', 'El precio', 'Segovia (o de la poesía)', 'Darse cuenta', 'Yepeto', 'La mandrágora', 'Guayaquil: una historia de amor', 'De casas y melancolías', 'La matanza', 'Mares de piedra', 'El corso', 'Príncipe azul', 'La gata sobre el tejado de zinc caliente', 'Al final del arcoíris', 'Piel de Judas', 'Filomena Marturano', 'El avaro', 'Hamlet', 'Danza macabra', 'Rotos de amor' y 'La ternura'. Participó, además, en 'Cándida', 'Espíritu travieso', 'La zarza ardiendo', 'Reconocernos', 'El hombre perfecto', 'Masculino singular', 'Vidas paralelas', 'Un guapo del 900' y 'El tiempo y los Conway', esta última dentro del ciclo 'Teatrísimo', a beneficio de la Casa del Teatro”.

Vida personal

Entre 1973 y 1980 estuvo en pareja con la actriz Leonor Manso, con quien tuvo a su primer hijo, Lucas Antonio. Posteriormente, tuvo dos hijas con otras parejas: Luciana, con Zonia Tela y Antonia, con Cristina Sánchez.

En 2010 su hijo Lucas, se presentó en un hospital público de la ciudad de Buenos Aires con un cuadro de excitación psicomotriz producto del consumo de cocaína. Luego de estar unos minutos en la guardia, se escapó del lugar. Más tarde, fue recapturado por la policía en las calles del barrio de Palermo, desde donde fue trasladado en ambulancia al mismo hospital. Permaneció internado y falleció unos días más tarde, a los 36 años. Su cuerpo estuvo 34 días en la morgue sin ser identificado a pesar de que sus padres llevaban días buscándolo.