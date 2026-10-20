Tragedia laboral en Capitán Bermúdez: murió un operario al caer de ocho metros mientras instalaba fibra óptica

El trabajador realizaba tareas de telecomunicaciones en una vivienda del centro de la ciudad cuando sufrió la caída fatal. Personal del Sies constató su muerte en el lugar. Investigan las circunstancias del accidente.

Un operario murió este martes al mediodía en Capitán Bermúdez luego de caer desde varios metros de altura mientras realizaba tareas vinculadas a la instalación de fibra óptica. El accidente ocurrió en una vivienda ubicada en Remedios de Escalada al 39, en el centro de la ciudad.

Según algunos medios regionales, el trabajador cayó desde aproximadamente ocho metros de altura . El episodio se produjo alrededor de las 12.36, cuando se convocó al Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

Al llegar al lugar, el personal sanitario constató el fallecimiento del operario.

El trabajador se desempeñaba para Optilogic, una empresa de telecomunicaciones radicada en la provincia de Córdoba, de donde también sería oriundo.

Por el momento, no trascendieron más datos sobre la víctima ni detalles sobre las circunstancias en las que se produjo la caída. El hecho es investigado para determinar cómo ocurrió el accidente laboral.