Moria y Alfa son los nuevos confirmados para el "Bailando" 

La diva será nuevamente parte del jurado y el ex "Gran Hermano" estará presente como participante.

WhatsApp Image 2023-04-19 at 11.32.33.jpeg La historia con la que Marcelo Tinelli confirmó a Moria como jurado del "Bailando".

Por otro lado, Alfa se sumó a los ex “Gran Hermano” que se deslizarán por las pistas del “Bailando”. El rosarino Holder había sido uno de los primeros en aceptar la oferta de la producción. A pesar de haber afirmado que no sería participante del reality porque no sabe bailar, finalmente Alfa se animará al desafío.