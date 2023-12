Moria Casán y Pampita se cruzaron muy fuerte en el Bailando

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAmericaTV%2Fstatus%2F1739830092493115709&partner=&hide_thread=false Moria Casán y Pampita se enfrentaron en la pista del Bailando 2023



“No seas jurado de jurados, no seas buchona. No digas ‘regalar’ porque yo no regalo nada. Yo tengo muchos años de oficio, sé de lo que hablo”, aseveró entonces Moria, enfatizando su profesionalismo y su trayectoria.

“Ay, qué sensible que está Moria hoy, dale. Me banco todos los días que les regalás a todos los participantes que bailan pésimo. ¡Y me la re banco acá, eh! Nunca digo nada, me quedo callada. Y te la pasás regalando puntaje a todo el mundo. ¡Yo también soy una señora de 45 años! No sos solo vos una señora. Yo soy una gran señora, mucho más señora que vos, capaz”, replicó Pampita.



“Dejá de gritar, loca. Dejá de decir que regalamos notas, ridícula”, afirmó entonces Casán, ante lo que Ardohain respondió, contundente: “Pero, ¿qué te pensás? ¿Que me vas a ningunear vos a mí? Hace años que no me dejo ningunear por nadie. Ni por vos, ni por nadie. ¡Conmigo no te metas! A mí no me ningunea nadie. Me ninguneaban hace 7 años acá. Hace mucho tiempo que no me ningunea nadie".



En ese momento, Marcelo Tinelli, que venía intentando intervenir para calmar a las jurados, se acercó a la mesa, diciendo: "Caro, Moria, por favor. Ya está. Son dos divinas, son dos mujeres inteligentes, vamos a seguir jugando".



La pelea entre las dos figuras fue furor en Twitter Argentina, donde rápidamente "Pampita" se convirtió en tendencia, dado que muchos usuarios se posicionaron de su "lado" de la discusión. Otros se encargaron de historizar, dentro del desarrollo del "Bailando", cuándo surgió la enemistad entre las dos juradas.