Yanina Latorre acusó a Pampita de tenerle envidia a su hija: "Lola es fina de nacimiento"

“Yo creo que Lola no es tilinga. Lola no es peleadora, no se va a levantar a Marcelo, ni va a chapar con Martín Salwe, ni va a garchar a la pista”, lanzó, sobre el baile que realizó su hija en el ritmo de “década de los 80 y 90″ que recibió un puntaje mediocre.

Yanina Latorre, picante con Pampita por la devolución a su hija en el #Bailando2023.

“Pampita es una nena que fue persiguiendo un montón de sueños, como ser divina, fina, vivir en Barrio Parque, vestirse de blanco. Ser top. Lo logró, pero le costó”, señalómientras tomaba una copa de vino.

“Lola ya nació fina así. Es fina de nacimiento, amor”, apuntó. “Creo yo. Ustedes saben que digo verdades y las digo acá en el vivo para que después recorten y se lo manden. No estoy agrediendo a nadie, estoy diciendo la verdad”, finalizó.

Cómo fue la devolución de Pampita

La furia de Yanina surgió por las palabras que el jurado tuvo hacia su hija el pasado viernes en el Bailando. Además, la joven terminó llorando por las devoluciones que le hicieron. “Van a tener que buscar esa chispa, esa magia, eso es lo que les estamos pidiendo, sino es una coreo más que mañana no la comento con ninguna amiga”, lanzó Pampita antes de ponerle un 6.

“En cambio las que me gustan las busco, se la mando a alguna amiga, le digo ‘mira esto, mira lo otro’, está bueno que quede el recuerdo, no que pase”, continuó analizando la top model. “Y ustedes no quieren pasar, ustedes quieren llamar la atención, y quieren ganar este concurso, así que con todo el respeto que les tenemos, porque el trabajo lo vemos, no pasen desapercibidos”, remató.