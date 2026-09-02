Moria Casán reveló qué dijeron los padres de Tini Stoessel en medio del escándalo

La One contó detalles de su conversación con Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, y reveló la postura de ambos frente a las acusaciones

Moria Casán contó qué le dijeorn los padres de Tini sobre el escándalo

El escándalo que rodea a Tini Stoessel sigue sumando capítulos . Tras la auditoría que habría revelado que todos los bienes de la cantante están en manos de su padre, Alejandro Stoessel y su madre, Mariana Muzlera, la familia quedó en el centro de la polémica. En este contexto, Moria Casán dio a conocer por primera vez la versión de los padres de la cantante.

En los últimos días, distintos medios buscaron conocer qué estaba ocurriendo puertas adentro de la familia. En ese sentido, se acercaron a la casa de los padres de la cantante, ubicada en el barrio de San Isidro, para intentar obtener un testimonio y allí se vivió un momento de tensión. Además, Maru Botana también habló sobre Stoessel y su negocio.

Ahora, por primera vez, se conoció la palabra de los padres de Tini.

Qué dijeron los papás de Tini

Durante su programa “La Mañana con Moria”, la One contó que mantuvo una conversación por mensaje con los padres de Tini Stoessel.

“Yo hablé con ellos, tuve una conversación muy leve”, explicó Moria Casán durante su programa. Luego, leyó un mensaje que le envió Alejandro Stoessel: “Hola, Moria. Solo quiero agradecerte las palabras que me regalaste, en un momento en el que solo recibo difamaciones y agresiones”.

“Amamos a nuestros hijos y jamás haríamos algo para lastimarlos”, escribió luego el padre de Tini.

Además, Moria leyó un fragmento del mensaje de Mariana Muzlera, en el que respaldó a Alejandro Stoessel. “Yo pongo las manos en el fuego por Ale, es el tipo más honesto que conocí. El mejor papá del mundo. Gracias, ante tanta mentira y basura, tus palabras son un bálsamo”, leyó Moria.

Finalmente, Moria se refirió al estado de ánimo de los padres de Tini frente a las críticas que recibieron: “Están rabiosos. Más allá de que no hay que tirar piedras, están rabiosos por todo lo que se les dice, por las barbaridades que están diciendo en contra de ellos”.