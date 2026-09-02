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Las catacumbas de El Círculo serán escenario de un espectáculo musical

“Amor, amor, amor, amor, amor, amor”, el unipersonal de Patricia Villanova, llegará al Museo de la Ópera, en una función con mesas, tragos y tapeo

2 de septiembre 2026 · 07:00hs
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El unipersonal Amor

Créditos: Christ Jamin

El unipersonal "Amor, amor, amor, amor, amor, amor" se presentará en las catacumbas del Teatro El Círculo

Debajo del escenario del Teatro El Círculo, a unos 20 metros de profundidad, habrá por una noche otro escenario. En sus catacumbas, entre antiguas paredes, escenografías y vestuarios que forman parte de la historia de la ópera rosarina, el Museo de la Ópera se prepara para convertirse en un pequeño cabaret con música, tragos y tapeo. Esa es la propuesta de “Amor, amor, amor, amor, amor, amor”, el unipersonal protagonizado por Patricia Villanova, con Horacio Castillo en piano.

Después de funcionar durante gran parte de la historia como depósito, el Museo de la Ópera fue inaugurado en junio de este año y ocupa dos niveles subterráneos, en las entrañas del teatro. Allí se exhiben piezas originales realizadas para las producciones que El Círculo presentó durante los últimos 25 años. Por primera vez, ese espacio dejará de ser solamente un lugar de exhibición para sumar una función con música en vivo.

El sábado 19 de septiembre, a las 20, se presentará “Amor, amor, amor, amor, amor, amor”, un espectáculo musical protagonizado por Patricia Villanova, cantante y actriz, con Horacio Castillo al piano y dirección de Sebastián Núñez. El público podrá recorrer el museo y luego disfrutar de la función en las mesas dispuestas especialmente para la ocasión, con tragos y tapeo del Café de la Ópera.

El repertorio reúne cabaret, canción de concierto, bolero, canción latinoamericana y canción francesa. Villanova atraviesa recuerdos, fantasías, pérdidas, obsesiones y distintas maneras de sentir y vivir el amor.

“Es un espectáculo bellísimo, está interpretado como pocas veces uno escucha. Tener una cantante, contando al amor desde un lugar muy profundo, con una actuación muy sentida y un repertorio extraoridnario, en un entorno único, hace que pocas veces se vea este tipo de presentaciones”, destacó Sebastián Núñez en diálogo con La Capital.

>> Leer más: El Teatro El Círculo inaugura el Museo de la Ópera en sus catacumbas

Las catacumbas del Teatro el Círculo como escenario

El desafío, y también uno de los grandes atractivos de esta función, está en intervenir un espacio único en la historia de Rosario. “Nosotros, como directores de espectáculo, produjimos un show musical, para llevarlo a ese ámbito y poder darle un encanto diferente al lugar. Se va a vivir una experiencia atravesada por la música, por los sentimientos y por la belleza de los trajes y todas las escenografías que están en el museo”, comentó Sebastián Núñez, director del espectáculo.

Las paredes de ladrillos de barro, que tienen 122 años, serán parte del escenario junto con las escenografías y los vestuarios que se exhiben en el museo, entre ellas escenografías de Walter Gonsolín y vestuarios de Ramiro Sorrequieta. A este universo se suman algunos elementos del detrás de escena, como los contrapesos originales del telón y una trampa todavía funcional (la compuerta en el piso que conecta el escenario con el subsuelo y permite las apariciones y desapariciones dramáticas de los personajes).

Para Núñez, más que asistir a un show, lo que se propone es vivir una experiencia “reveladora”. “Hacer el espectáculo en las catacumbas da todas las posibilidades, ya por el solo hecho de meterse en la profundidad. Uno cuando ingresa, va recorriendo subsuelos, va entrando en ese recorrido, por lo tanto sensorialmente el espectador ya tiene otra percepción.Todo eso estará acompañado de una ambeintación con un vinito, un poco de encanto, mesitas y un cabaret que armamos”, sostuvo.

La apertura de este espacio a nuevas experiencias también tiene, para sus responsables, un gran valor cultural. En palabras de Núñez, generar un espectáculo en este ámbito “significa abrirlo a la comunidad, atravesarlo, habitarlo y gestar algo artísticamente muy potente”. Y destacó que la combinación entre el lugar, el repertorio y la calidad artística convierte a este tipo de iniciativas en una oportunidad para “abrir lugares, descubrirlos, habitarlos, recorrerlos y crear desde ahí”.

En ese sentido, detalló que la función fue pensada especialmente para este espacio y tendrá cupos limitados debido a sus dimensiones. “Es muy importante la visión que tiene el teatro de abrir este tipo de espacios a este tipo de experiencias. Por eso lo llamamos función exclusiva, porque sí, lo armamos en exclusiva para ese espacio, para ese lugar”, detalló.

>> Leer más: Llega una nueva edición de El Cruce, festival internacional de artes escénicas contemporáneas

Un espectáculo para recorrer el amor

“El museo esta vez se viste de cabaret, de alguna manera. No por lo erótico del cabaret, sino por la expresión del cabaret: esto de cantar y anunciar la música y la poesía en espacios clandestinos”, resumió Sebastián Núñez.

A partir de esa idea, la experiencia cuenta con un espectáculo protagonizado por Patricia Villanova, cantante y actriz, acompañada por Horacio Castillo, pianista y director musical. El repertorio combina canciones de cabaret, boleros y canciones de cámara, con obras de Benjamin Britten, William Bolcom, Ernesto Lecuona, María Grever, Consuelo Velázquez, Francis Poulenc, Heitor Villa-Lobos y Kurt Weill, entre otros.

El amor es el eje que atraviesa toda la obra, como lo anticipa su título. Villanova interpreta distintas formas de sentirlo y de transitarlo, mientras la actuación, los reflejos y las distintas voces que genera la propia actriz construyen las diferentes versiones de una misma mujer.

“El espectáculo tiene un relato, es el relato de esta misma mujer, esta misma persona, que va transitando el amor de diferentes formas y cantando el amor de diferentes formas, a través de su reflejo y de su mirada con ella misma”, explicó Núñez.

La puesta también incorpora el vestuario de Ramiro Sorrequieta, uno de los elementos que dialogan con el universo visual del Museo de la Ópera. Sin embargo, la intención no fue competir con lo que ya existe en las catacumbas. “En esta oportunidad nos quisimos abrir aún más el juego. En realidad, partimos de que dialogue el espectáculo con el entorno, pero el entorno es tan fuerte y tan concreto como está armado, con sus trajes, con su iluminación, con su recorrido en sí, que no queríamos ser redundantes”, detalló Núñez.

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