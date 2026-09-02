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Netflix: el documental sobre un embarazo falso que derivó en un secuestro

El film recrea uno de los casos criminales más infames de México, cuando el deseo de ser madre por parte de una mujer la lleva a lo impensado. Todos los detalles de su trama

2 de septiembre 2026 · 08:09hs
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El documental de Netflix reconstruye un caso real ocurrido en Ciudad de México en 2009

El documental de Netflix reconstruye un caso real ocurrido en Ciudad de México en 2009

Entre las películas más vistas de Netflix, se encuentra un documental estrenado en agosto que no deja de sorprender a los usuarios. La producción combina archivos reales con actuaciones de ficción para recrear uno de los crímenes más infames de México.

El documental se llama “Un hijo propio” y se trata del primero filmado en México por parte de la chilena Maite Alberdi, directora de los celebrados documentales “La once” (2014) y “El agente topo” (2020, nominada al Oscar).

El film reconstruye el caso real de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una mujer que fingió un embarazo y robó una bebé de un hospital tras sufrir múltiples abortos espontáneos. “Un hijo propio” explora las presiones sociales y psicológicas alrededor de la maternidad, la culpa y la imposibilidad de contradecir la realidad.

>>Leer más: Un documental de tres episodios impacta a los usuarios de Netflix

El caso real detrás de la ficción

“Un hijo propio” reconstruye la historia de Eleonor Alejandra Marín Mendoza, una mujer de 26 años que el 17 de junio de 2009 salió de un hospital de Ciudad de México cargando un bebé recién nacido. Ese bebé no era suyo.

La joven había fingido un embarazo ante toda su familia e incluso ante su propio esposo, tras varios intentos de embarazo que finalizaban en abortos espontáneos. El día de su supuesto parto, Marín Mendoza salió del hospital con un bebé secuestrado escondido en una bolsa. Poco tiempo después, fue detenida junto a su esposo en un motel y condenada a 13 años de prisión por secuestro. La bebé, por otro lado, fue devuelta ilesa a sus verdaderos padres.

La película de Netflix reconstruye este caso tan impactante y reconocido en México, combina archivos del momento y testimonios cercanos con actuaciones de ficción que recrean lo sucedido. No solo relata la historia de la mujer, sino que explora todo el trasfondo social y psicológico que la llevaron a cometer el crimen.

>>Leer más: Netflix anuncia una serie documental sobre Matthew Perry de "Friends"

Trailer de "Un hijo propio"

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