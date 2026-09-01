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Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri y María O'Donnell, presentes en la Feria del Libro de Rosario

El encuentro sumará además un homenaje especial a Borges, con motivo de cumplirse el 40 aniversario del fallecimiento del escritor

1 de septiembre 2026 · 12:52hs
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Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri y María ODonnell, presentes en la Feria del Libro de Rosario

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

A poco más de un mes para que en el Centro Cultural Roberto Fontanarrosa comience la Feria del Libro de Rosario, escritores como Claudia Piñeiro, Eduardo Sacheri y María O'Donnell confirmaron su presencia en la gran cita librera de la ciudad. Durante el encuentro se realizará además un homenaje a Jorge Luis Borges, al cumplirse 40 años de su fallecimiento.

El tradicional encuentro de editoriales, autores y público se realizará del 8 al 18 de octubre en su clásica sede, el centro cultrual de San Martín y San Luis.

Durante once días, quienes se acerquen al centro cultural podrán recorrer los stands de editoriales y librerías, descubrir nuevas lecturas, participar de charlas, talleres y debates, y disfrutar propuestas para infancias, primera infancia y todas las edades.

Desde la Secretaría de Cultura del municipio se confirmaron los nombres de los primeros autores que participarán de las distintas presentaciones y charlas. Además de Piñeiro, Sacheri y O'Donnell, se sumarán a la feria Reynaldo Sietecase, Narda Lepes, Luis Novaresio, Selva Almada, Charlie López, Guillermo Martínez, Rep y Saborido, Martín Kohan, María Teresa Andruetto, Santiago Siri, Carlos Rottemberg, Marcela Ternavasio y Juan José Becerra, entre muchos otros.

Algunos llegarán con nuevos libros bajo el brazo. Por ejemplo, Sietecase publicó este año su novela "Cabrón", un texto de tinte íntimo sobre la memoria y su padre. En tanto, Lepes acaba de estrenar "Viandas", un libro de recetas e ideas prácticas, ricas y creativas para la cocina real de todos los días, pensado para aprovechar los alimentos al máximo, y Kohan publicó "La Separación", su última novela.

Un encuentro especial con Borges

A 40 años de su fallecimiento, la feria incluirá también un programa especial para volver sobre la obra y el legado de Borges, uno de los grandes escritores argentinos.

Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986, en Ginebra Suiza, por el cual este año se desarrolla en el país una intensa agenda cultural relacionada con la vida y obra del autor de Ficciones y El Aleph, obras claves de la literatura argentina.

Días y horarios de la Feria del Libro   

La feria se podrá visitar de lunes a miércoles, de 13 a 21, jueves y viernes, de 13 a 22 y los sábados de 10 a 00. En tanto, el domingo 11 de octubre el espacio permanecerá abierto de 13 a 22, mientras que el domingo 18 de octubre podrá recorrerse de 13 a 21. La entrada es libre y gratuita

Organizada por la Municipalidad, el gobierno de la provincia, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Fundación El Libro, la feria reafirma el lugar de la ciudad como capital cultural y espacio de referencia para la producción editorial argentina.

Año tras año, el encuentro se consolida como una de las actividades culturales más convocantes de la ciudad. El año pasado, según cálculos de los organizadores, reunió a más de 350 mil personas que participaron de las distintas propuestas.

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