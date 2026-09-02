Taxis compartidos: proponen hacer una prueba piloto en la Terminal de Ómnibus

La iniciativa contempla reorganizar las paradas en función de los destinos y que dos o más pasajeros puedan subirse a una misma unidad

Un grupo de choferes y de titulares de taxis de Rosario presentaron un proyecto para fomentar el uso de taxis compartidos . La propuesta contempla poner en marcha una prueba piloto durante seis meses en la Terminal de Ómnibus Mariano Moreno . La medida busca hacer más atractivo y económico el servicio, frente a la competencia de las aplicaciones ilegales que ganan las calles de Rosario .

La iniciativa llegó de la mano de una trabajadora del servicio, Andrea Enrique, junto a la Cámara de Mujeres Taxistas y la comunidad de She Taxi. Básicamente lo que proponen es desarrollar una prueba piloto en la terminal de colectivos, uno de los espacios de la ciudad que tiene más movimiento de viajes .

La propuesta incluye establecer paradas específicas dentro de la estación, señalizadas de acuerdo con los destinos de mayor demanda y de ese modo distintos pasajeros podrían compartir un mismo viaje y distribuir el costo del traslado . "La idea es hacer más redituables las horas de trabajo para el taxista, que los autos pasen menos horas libres, y al mismo tiempo ayudar a la economía de los usuarios del servicio, explica Natalia Gaitán, referente de la cámara que agrupa a las conductoras.

La iniciativa llega en un escenario donde "la cantidad de viajes que realizan los taxis ha caído notablemente" y busca incentivar una modalidad de uso que los pasajeros ya emplean en otras ocasiones, como por ejemplo a la salida de eventos mutitudinarios. " Lo que buscamos es darle un marco regulatorio y más difusión, para que los pasajeros sepan que viajan seguros ", destaca.

La elección de la Terminal como lugar para realizar una prueba piloto se realaciona con la alta concentración de pasajeros que demandan viajes. Si el sistema funciona, apunta la taxista, podría extenderse a otros espacios de la ciudad como boliches, salones de fiestas, sanatorios u hospitales.

Una modalidad frecuente

La opción de compartir viajes en coches de alquiler funciona para los usuarios de aplicaciones como Uber, Didi o Cabify. En el servicio de taxis es una opción frecuente en épocas de bolsillos flacos de los pasajeros y también en horarios y días de alta demanda del servicio.

La modalidad no solo permite reducir costos de viaje, sino también minimiza el impacto ambiental del uso de automóviles, reduciendo emisiones de gases, uso de combustible y congestiones de tránsito en horas pico. Dos aspectos no menores en tiempos de doble crisis, económica y ambiental.

La presidenta de la comisión de Servicios Públicos, Anahí Schibelbein, recordó que en Rosario existe una ordenanza que permite que los pasajeros del servicio de taxis compartan viajes. La iniciativa se aprobó en agosto de 2023, como parte de una serie de iniciativas que apuntaban a la modernización del sistema de taxis, permitiendo que tenga las mismas facilidades y beneficios que las aplicaciones de movilidad.

La ordenanza contempla que, al momento de solicitar el viaje a través de una aplicación, los pasajeros puedan optar por dividir el traslado con otra persona. En ese caso, la propia plataforma ofrece las opciones para llegar a diferentes destinos compartiendo parte del recorrido y calcula el valor de los trayectos. Cada unidad puede transportar hasta cuatro pasajeros, el máximo permitido por la ordenanza.

>>Leer más: Viajes compartidos de taxi: a un año de aprobada una ordenanza, aún no ofrecen el servicio

Un servicio más atractivo

Para el titular del Sindicato de Peones de Taxi, Horacio Yanotti, la propuesta para fomentar el uso de viajes compartidos "es una herramienta para mejorar el servicio, jaqueado por la competencia desleal de las aplicaciones".

"Lamentablemente, por la situación económica que vive el país, mucha gente se queda sin trabajo y recurre a poner a disposición de las aplicaciones su propio auto y su tiempo", señala y considera que para el servicio de transporte público habilitado es "difícil competir con aplicaciones que ofrecen tarifas por debajo del costo operativo".

Consecuentemente, destaca, "el servicio de taxis está diezmado, cada vez somos menos y si continúa la invasión de autos particulares haciendo traslados de pasajeros, nos vamos a quedar sin servicio público", advierte.

Yanotti destaca que la posibilidad de compartir taxis en la Terminal es frecuente en otras localidades, como la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en Rosario "esporádicamente" los pasajeros comparen los viajes.