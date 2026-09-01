Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª: ¿por qué fue la protesta?

El jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, Danilo Villán, aseguró que no hubo personas heridas luego del operativo en Italia al 2100

Los Bomberos Zapadores apagaron el fuego poco después de las 9 de la mañana.

Luego del incendio en la comisaría 5ª de Rosario , este martes se puso en marcha un operativo con grupos de infantería para controlar los dos módulos de detención. Fuentes oficiales confirmaron que hubo un motín debido a las restricciones de visitas familiares , una medida vinculada a una investigación judicial anterior.

El jefe de la Unidad Regional II de la Policía de Santa Fe, Danilo Villán , aclaró que no había ninguna persona lesionada tras el siniestro , ya sean detenidas o entre el personal de las fuerzas de seguridad. Si bien descartó la evacuación del sector afectado por las llamas, anticipó que en los próximos días está previsto hacer un traslado por la superpoblación del penal.

Entre las cuestiones más relevantes vinculadas al procedimiento, el funcionario descartó un intento de fuga previo a la denuncia por la propagación del fuego en Italia al 2100 . A su vez, reconoció que el ingreso de los familiares de las presas se había suspendido, a diferencia de lo que suele ocurrir cada martes.

El comisario que conduce a la policia local dijo que un grupo de mujeres prendió fuego varios colchones adentro de un módulo en el que había 43 personas . En primer lugar, los Bomberos Zapadores se encargaron de sofocar las llamas. Luego, ingresaron grupos de infantería para vigilar a las internas hasta que se neutralizó el peligro.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

Villán aseveró que no era necesario evacuar las instalaciones entre las calles Cerrito y Riobamba. "Se limpiará y quedarán acá", anticipó en cuanto a las tareas pendientes en el sitio donde se encuentran las detenidas.

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Afuera de la seccional había varias personas que habían ido a visitar a las mujeres alojadas en la comisaría. Sin embargo, a primera hora se enteraron de que no podian entrar ni dejar bolsos, comida, ropa y otros elementos.

El jefe de la Unidad Regional II confirmó que las visitas a las presas se suspendieron "por un problema que tuvieron entre ellas". A continuación, aclaró que el tema también está en manos de la Fiscalía Regional Segunda.

Colchones quemados y humo en el barrio Abasto

Cuando les dijeron que no iban a poder ver a sus familiares, algunas mujeres empezaron a quemar colchones en uno de los dos módulos de detención. Los bomberos consiguieron controlar la situación antes de las 9.30 de la mañana, sin riesgo de propagación hacia inmuebles linderos.

Mientras estaba cortado el tránsito a la altura de Riobamba, un equipo médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó en ambulancia para colaborar con la policía. Entonces constataron que no había personas heridas ni intoxicadas entre quienes estaban adentro de la seccional del macrocentro rosarino.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad provinciales montaron un fuerte operativo de patrullaje con varios móviles apostados cerca de la entrada principal. En tanto, el grupo de infantería ingresó por el portón lateral, el mismo sector que utilizaron los Bomberos Zapadores para llevar la manguera hasta el sitio donde había comenzado el incendio.

Comisarías superpobladas y traslados en Rosario

En cuanto al contexto de la protesta, Villán comentó que "la mayoría de los penales de las comisarías están un poco superpoblados en Rosario". En este caso, precisó que el módulo donde se produjo el siniestro tiene capacidad para 20 personas, pero había más del doble de presas en el interior.

Así como planteó el problema actual, el jefe policial aclaró que en los próximos días esperan algunas mejoras en las condiciones de alojamiento. "Tengo entendido que la semana que viene puede haber traslados, dependiendo del Servicio Penitenciario", indicó.