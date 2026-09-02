Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Jonatan González falleció este martes a la noche en el barrio Olímpico, donde le dieron una puñalada en el pecho

El crimen ocurrió cerca del cruce de avenida del Deporte y Colastiné.

La Policía de Santa Fe comenzó a investigar este martes un crimen en la zona norte de Rosario . Los primeros testigos denunciaron una pelea familiar como antesala del asesinato de un hombre de 34 años que fue identificado a última hora la jornada.

Jonatan González murió después de las 22, según indicaron fuentes de las fuerzas de seguridad provinciales. La víctima cayó herida en el cruce de avenida del Deporte y Colastiné , a unas pocas cuadras del acceso a la autopista Rosario-Santa Fe.

Los médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) confirmaron el deceso durante un operativo del Comando Radioeléctrico. De acuerdo al reporte inicial, lo atacaron con un arma blanca que luego fue secuestrada por los encargados del procedimiento .

El despliegue policial se llevó a cabo a partir de un llamado al 911 desde el barrio Olímpico. Cuando llegaron al cruce de Colastiné y la excalle 1379, los agentes encontraron a un hombre herido y pidieron asistencia médica urgente.

Fuentes oficiales indicaron que Jonatan Martín González fue apuñalado en el pecho. Más tarde trascendieron algunos testimonios sobre el supuesto autor del homicidio, aunque el procedimiento finalizó sin arrestos en la zona norte rosarina.

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En el comienzo de la pesquisa, las autoridades plantearon que la víctima fue atacada en el marco de un conflicto familiar. La pelea se desarrolló en la vía pública, de acuerdo a las declaraciones que recabaron los agentes.

Tras la intervención del Sies, el cadáver fue trasladado para realizar la autopsia correspondiente, entre otras medidas vinculadas a la investigación. La causa sobre el asesinato quedó en manos de la fiscal Noelia Navone en la unidad de Violencias Altamente Lesivas (UVAL) del Ministerio Público de la Acusación (MPA).