La Capital | La Ciudad | circo social

Del trapecio al barrio: el circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

La Estrella lleva talleres gratuitos a distintos espacios comunitarios y combina acrobacia, teatro, murales y copa de leche. El proyecto nació en el barrio Latinoamérica, ante la falta de propuestas culturales en una zona donde viven unas 28 mil personas

Matías Petisce

Por Matías Petisce

2 de septiembre 2026 · 06:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Estrella brinda talleres gratuitos y cuenta desde el año pasado con los programas de Cultura provincial como el Nueva Oportunidad y Cultura Cotidiana

La Estrella brinda talleres gratuitos y cuenta desde el año pasado con los programas de Cultura provincial como el "Nueva Oportunidad" y "Cultura Cotidiana", en el caso de la población infantil.

"Nuestra idea es construir una sociedad donde el arte sea una herramienta capaz de generar inclusión, participación e igualdad de oportunidades", destaca la artista circense de vasta experiencia en Rosario, Mariela Sánchez, quien dirige la asociación civil "La Estrella", una escuela de circo social con un fuerte compromiso territorial y comunitario desde el corazón del barrio Latinoamérica desde 2019 a la actualidad.

Pandemia mediante, Sánchez comenta en declaraciones a La Capital que impulsó la idea al notar que en ese barrio rosarino, ubicado detrás de avenida 27 de Febrero hacia el sur, no había espacios culturales ni artísticos capaces de satisfacer las necesidades de una población estimada en 28 mil vecinos.

Circo social: dónde está

"La idea nació en nuestro barrio, Latinoamérica, donde vivimos, a partir de que había mucha necesidad de espacios artísticos y culturales, ya que la característica territorial es la densidad poblacional, donde viven 28 mil personas, y pocos espacios para esparcimiento y vinculación comunitaria", apunta Marie Sánchez.

La propuesta lúdico pedagógica se lleva adelante en tres lugares clave: capilla Nuestra Señora del Encuentro (barrio Latinoamérica), Club Social y Deportivo "El Pino" (barrio San Francisquito) y biblioteca popular Franzini Herrera (barrio Parque).

Esta articulación se lleva a cabo de lunes a viernes, de forma itinerante y vespertina, donde además se dictan ocho talleres de circo social, aunque en ese contexto también llevan a cabo murales itinerantes en diferentes espacios de ese barrio popular y copa de leche como merienda en el marco de cada taller.

"Nuestra asociación civil tiene un fuerte arraigo en el circo social con la idea de entender el arte como una herramienta de transformación, por eso incorporamos copa de leche y un espacio de desarrollo especial de «Circo en familia», en el que trabajamos con los padres de los chicos que asisten a los espacios para llevar a cabo un trabajo comunitario de educación popular, a fin de integrarlos al proyecto", destaca.

Articulación con instituciones barriales

Asegura que esa articulación con instituciones barriales les permite una inserción profunda y de confianza con la comunidad para generar vínculos y un impacto genuino en el territorio.

"Por eso está cuantificar el trabajo y los volúmenes para tener referencia de la dedicación y el trabajo que le dedicamos día a día", valora Sánchez respecto al trabajo desinteresado que presta todo un equipo de artistas, docentes y auxiliares.

Los talleres se caracterizan por rangos etarios, que van desde los 3 años (Semillas), de 6 a 12 años (Estrellas de circo) y adolescentes y jóvenes, (Supernovas) con quienes están conformando un elenco de circo.

"Notamos que, a partir de la propuesta que plasmamos, hubo una disminución deserción escolar, fortalecimiento de vínculos, aumento de la autoestima, comunicación y confianza y aumento de sentido de pertenencia y participación barrial", subraya Sánchez.

Sánchez asegura que a lo largo de estos seis años la estructura de La Estrella creció de forma considerable. El equipo docente se compone por Lucía Telesca (profesora de teatro), Lucía Fernández (bailarina, artista de circo y de varias disciplinas), Ailén Caballero (artista de circo, malabarista, estudiante de la Emau), Pamela Agüero (malabarista), Emanuel Galván (acróbata formado en circo social Oeste - Emau), Iona Maciel (telista), Mauro Rodríguez (acróbata y clown), Luján Sancho (trapecista y telista) y Sánchez (trapecista, profesora de expresión corporal y directora de la organización) equipo docente de los talleres.

Además, Julia (su hija mayor) y Soledad, estudiantes de Bellas Artes y dibujante, respectivamente, trabajan con actividades en distintas organizaciones para promover la identidad del espacio y un trabajo de pertenencia. De esa manera, plasmaron murales en el instituto Olga Cosettini y el Club El Pino para forjar la integración comunitaria.

Circo social y herramientas de inclusión

"Valoramos la incorporación de estos talleres culturales donde se piensa la cultura y el artes como desarrollo pesonal de oficios, ya que son una herramienta de habilitades para el mundo del trabajo, a las que denominamos «actividades socioemocionales». Nuestra idea es que los integrantes de quienes pasan por nuestro espacios puedan elaborar la frustración, la solidaridad, el respeto y el compañerismo".

De paso, Sánchez comenta que la idea pasa por buscar un lugar físico donde alojarse definitivamente para desarrollar y profundizar el circo social. "Hacemos circo social porque el objetivo principal es la transformación de las personas. El mismo está conformado por una línea pedagógica y social que la fueron armando artstas sociales, gente de circo y el teatro popular", destaca.

La Estrella brinda talleres gratuitos y cuenta desde el año pasado con los programas de Cultura provincial como el "Nueva Oportunidad" y "Cultura Cotidiana", en el caso de la población infantil.

Cómo surgió el circo social

Sánchez se radicó hace muchos años en Rosario donde desarrolló una extensa y prolífica trayectoria en el mundo de las acrobacias y las artes circenses.

Comenzó en el espacio "El Caldero", luego creó "Aire de mar", cuna de reconocidos acróbatas, forjadora de profesores y elencos circenses y también se desempeña como profesora de expresión corporal en el ámbito formal de la educación.

Luego de una década como docente de expresión corporal en Las Flores sur, ahora dicta clases en la escuela Latinoamérica Nº 1267 del barrio homónimo y profesora de teatro y gramática en la secundaria de teatro popular, que ya lleva tres años a cargo de su compañero Pablo Tendela.

"El circo social se originó en España y tomó mucho impulso con la formación Circo del Mundo y el Cirque Du Soleil, cuando era franco canadiense. Eso le dio mucho impulso a pequeños grupos y barrios populares para formarlos metodológicamente con materiales y apoyo", reseña.

Y comenta: "Lo pude plasmar en este barrio, donde hay muchísimos chicos en edificios. En la pandemia nos dimos cuenta que no tenían donde jugar y tampoco había espacios de contención y de cultura".

Noticias relacionadas
Detrás de escena: planificación, reuniones, recorridas, protocolos, logística y tecnología, entre otras cuestiones.

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico

el tiempo en rosario: modo primavera en un miercoles con 24° de maxima

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima

los centros de dialisis de santa fe estan en alerta por falta de pagos de pami

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

La UTN también va al paro. 

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Ver comentarios

Las más leídas

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newells que jugó el Mundial

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newell's que jugó el Mundial

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Lo último

Netflix: el documental sobre un embarazo falso que derivó en un secuestro

Netflix: el documental sobre un embarazo falso que derivó en un secuestro

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Las catacumbas de El Círculo serán escenario de un espectáculo musical

Las catacumbas de El Círculo serán escenario de un espectáculo musical

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Jonatan González falleció este martes a la noche en el barrio Olímpico, donde le dieron una puñalada en el pecho

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico
La Ciudad

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico

Del trapecio al barrio: el circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Del trapecio al barrio: el circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

Un libro para todas las maternidades de la ciudad
La Ciudad

Un libro para todas las maternidades de la ciudad

Rosario recibe una inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara
Economía

Rosario recibe una inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newells que jugó el Mundial

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newell's que jugó el Mundial

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Ovación
Central de cara al clásico: el peso de la derrota previa frente al último antecedente que lo motiva

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central de cara al clásico: el peso de la derrota previa frente al último antecedente que lo motiva

Central de cara al clásico: el peso de la derrota previa frente al último antecedente que lo motiva

Central de cara al clásico: el peso de la derrota previa frente al último antecedente que lo motiva

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

Policiales
Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Policiales

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

La Ciudad
Del trapecio al barrio: el circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Del trapecio al barrio: el circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Un libro para todas las maternidades de la ciudad

Un libro para todas las maternidades de la ciudad

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico

Juegos Suramericanos: los equipos que trabajan para recibir un evento histórico

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable
Ovación

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución
El Mundo

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia
Información General

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable
Información General

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario
Policiales

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino
La Región

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados
Tecnología

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles
La Ciudad

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª
Policiales

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª

Claudia Piñeiro, Sacheri y María ODonnell, en la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

Claudia Piñeiro, Sacheri y María O'Donnell, en la Feria del Libro de Rosario

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Milei hablará este jueves en cadena nacional sobre las Islas Malvinas
Política

Milei hablará este jueves en cadena nacional sobre las Islas Malvinas

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto
La Región

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en una supuesta protesta
Policiales

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en una supuesta protesta

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado
Policiales

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza
Ovación

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza