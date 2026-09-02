Del trapecio al barrio: el circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

La Estrella lleva talleres gratuitos a distintos espacios comunitarios y combina acrobacia, teatro, murales y copa de leche. El proyecto nació en el barrio Latinoamérica, ante la falta de propuestas culturales en una zona donde viven unas 28 mil personas

La Estrella brinda talleres gratuitos y cuenta desde el año pasado con los programas de Cultura provincial como el "Nueva Oportunidad" y "Cultura Cotidiana", en el caso de la población infantil.

"Nuestra idea es construir una sociedad donde el arte sea una herramienta capaz de generar inclusión, participación e igualdad de oportunidades ", destaca la artista circense de vasta experiencia en Rosario, Mariela Sánchez, quien dirige la asociación civil "La Estrella", una escuela de circo social con un fuerte compromiso territorial y comunitario desde el corazón del barrio Latinoamérica desde 2019 a la actualidad.

Pandemia mediante, Sánchez comenta en declaraciones a La Capital que impulsó la idea al notar que en ese barrio rosarino, ubicado detrás de avenida 27 de Febrero hacia el sur, no había espacios culturales ni artísticos capaces de satisfacer las necesidades de una población estimada en 28 mil vecinos.

"La idea nació en nuestro barrio, Latinoamérica, donde vivimos, a partir de que había mucha necesidad de espacios artísticos y culturales, ya que la característica territorial es la densidad poblacional, donde viven 28 mil personas, y pocos espacios para esparcimiento y vinculación comunitari a", apunta Marie Sánchez.

La propuesta lúdico pedagógica se lleva adelante en tres lugares clave: capilla Nuestra Señora del Encuentro (barrio Latinoamérica), Club Social y Deportivo "El Pino" (barrio San Francisquito) y biblioteca popular Franzini Herrera (barrio Parque).

Esta articulación se lleva a cabo de lunes a viernes, de forma itinerante y vespertina, donde además se dictan ocho talleres de circo social, aunque en ese contexto también llevan a cabo murales itinerantes en diferentes espacios de ese barrio popular y copa de leche como merienda en el marco de cada taller.

"Nuestra asociación civil tiene un fuerte arraigo en el circo social con la idea de entender el arte como una herramienta de transformación, por eso incorporamos copa de leche y un espacio de desarrollo especial de «Circo en familia», en el que trabajamos con los padres de los chicos que asisten a los espacios para llevar a cabo un trabajo comunitario de educación popular, a fin de integrarlos al proyecto", destaca.

Articulación con instituciones barriales

Asegura que esa articulación con instituciones barriales les permite una inserción profunda y de confianza con la comunidad para generar vínculos y un impacto genuino en el territorio.

"Por eso está cuantificar el trabajo y los volúmenes para tener referencia de la dedicación y el trabajo que le dedicamos día a día", valora Sánchez respecto al trabajo desinteresado que presta todo un equipo de artistas, docentes y auxiliares.

Los talleres se caracterizan por rangos etarios, que van desde los 3 años (Semillas), de 6 a 12 años (Estrellas de circo) y adolescentes y jóvenes, (Supernovas) con quienes están conformando un elenco de circo.

"Notamos que, a partir de la propuesta que plasmamos, hubo una disminución deserción escolar, fortalecimiento de vínculos, aumento de la autoestima, comunicación y confianza y aumento de sentido de pertenencia y participación barrial", subraya Sánchez.

Sánchez asegura que a lo largo de estos seis años la estructura de La Estrella creció de forma considerable. El equipo docente se compone por Lucía Telesca (profesora de teatro), Lucía Fernández (bailarina, artista de circo y de varias disciplinas), Ailén Caballero (artista de circo, malabarista, estudiante de la Emau), Pamela Agüero (malabarista), Emanuel Galván (acróbata formado en circo social Oeste - Emau), Iona Maciel (telista), Mauro Rodríguez (acróbata y clown), Luján Sancho (trapecista y telista) y Sánchez (trapecista, profesora de expresión corporal y directora de la organización) equipo docente de los talleres.

Además, Julia (su hija mayor) y Soledad, estudiantes de Bellas Artes y dibujante, respectivamente, trabajan con actividades en distintas organizaciones para promover la identidad del espacio y un trabajo de pertenencia. De esa manera, plasmaron murales en el instituto Olga Cosettini y el Club El Pino para forjar la integración comunitaria.

Circo social y herramientas de inclusión

"Valoramos la incorporación de estos talleres culturales donde se piensa la cultura y el artes como desarrollo pesonal de oficios, ya que son una herramienta de habilitades para el mundo del trabajo, a las que denominamos «actividades socioemocionales». Nuestra idea es que los integrantes de quienes pasan por nuestro espacios puedan elaborar la frustración, la solidaridad, el respeto y el compañerismo".

De paso, Sánchez comenta que la idea pasa por buscar un lugar físico donde alojarse definitivamente para desarrollar y profundizar el circo social. "Hacemos circo social porque el objetivo principal es la transformación de las personas. El mismo está conformado por una línea pedagógica y social que la fueron armando artstas sociales, gente de circo y el teatro popular", destaca.

La Estrella brinda talleres gratuitos y cuenta desde el año pasado con los programas de Cultura provincial como el "Nueva Oportunidad" y "Cultura Cotidiana", en el caso de la población infantil.

Cómo surgió el circo social

Sánchez se radicó hace muchos años en Rosario donde desarrolló una extensa y prolífica trayectoria en el mundo de las acrobacias y las artes circenses.

Comenzó en el espacio "El Caldero", luego creó "Aire de mar", cuna de reconocidos acróbatas, forjadora de profesores y elencos circenses y también se desempeña como profesora de expresión corporal en el ámbito formal de la educación.

Luego de una década como docente de expresión corporal en Las Flores sur, ahora dicta clases en la escuela Latinoamérica Nº 1267 del barrio homónimo y profesora de teatro y gramática en la secundaria de teatro popular, que ya lleva tres años a cargo de su compañero Pablo Tendela.

"El circo social se originó en España y tomó mucho impulso con la formación Circo del Mundo y el Cirque Du Soleil, cuando era franco canadiense. Eso le dio mucho impulso a pequeños grupos y barrios populares para formarlos metodológicamente con materiales y apoyo", reseña.

Y comenta: "Lo pude plasmar en este barrio, donde hay muchísimos chicos en edificios. En la pandemia nos dimos cuenta que no tenían donde jugar y tampoco había espacios de contención y de cultura".