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La Fiscalía aclaró por qué fue detenido el exfuncionario Mariano Ríos Artacho

El exfiscal será imputado en los próximos días en el marco de una investigación por la cual ya fueron aprehendidas otros ocho sospechosos

2 de septiembre 2026 · 11:53hs
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La Fiscalía informó por qué fue detenido el exfuncionario Mariano Ríos Artacho.

La Fiscalía informó por qué fue detenido el exfuncionario Mariano Ríos Artacho.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que el exfiscal Mariano Ríos Artacho, detenido este miércoles, es sospechoso en una causa por maniobras ilegales sobre fondos de cuentas judiciales. El exfuncionario, actualmente abogado particular, fue aprehendido en el marco de varios allanamientos con otros ocho demorados.

En un comunicado oficial, la Fiscalía Regional adelantó el trasfondo de la investigación por la cual fue detenido Ríos Artacho. La pesquisa la lleva adelante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y Violencia Institucional.

>> Leer más: Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

El exfuncionario había presentado su renuncia en junio de 2024, cuando trabajaba en el área especializada en delitos económicos. Tiempo atrás, la Legislatura provincial lo había sancionado por entregarle de manera irregular a un comisario un auto Mercedes Benz que estaba secuestrado.

La detención de Mariano Ríos Artacho

La información publicada por la Fiscalía Regional indica que la investigación se inició "ante el hallazgo de una anomalía en una cuenta judicial". La Unidad de Delitos Económicos dio aviso a las autoridades regionales y de la Fiscalía General iniciando así un nuevo expediente.

La causa quedó a cargo del fiscal Adrián Spelta, de la unidad que investiga delitos cometidos por funcionarios públicos. En ese contexto, se llegó a la sospecha de "maniobras ilegales sobre fondos de cuentas judiciales vinculadas a investigaciones del MPA ejecutadas al menos desde 2017 hasta 2024".

>> Leer más: La Legislatura investiga a un fiscal por irregularidades vinculadas a policías

Este miércoles, distintos divisiones de la Policía Federal Argentina realizaron 15 allanamientos simultáneos en Rosario, en Córdoba, Villa María, Oliva y Río Segundo. En ese contexto fueron detenidas 9 personas, de las cuales 7 estaba en la provincia de Santa Fe y 2 en Córdoba. También secuestraron documentación y dispositivos electrónicos.

Un exfuncionario polémico

Ríos Artacho trabajó en el MPA hasta el 25 de junio de 2024, cuando presentó su renuncia por motivos personales. Hasta entonces, formaba parte del área especializada en delitos económicos y ya había cumplido una sanción de la Legislatura provincial por la entrega irregular de un automóvil Mercedes Benz a un comisario. Ocho meses después fue imputado por los fiscales Alejandro Benítez y Marcelo Nessier por disponer del vehículo que había sido secuestrado en el marco de una causa sobre estafas atribuidas a un financista.

>> Leer más: ¿Por qué le dieron a un comisario un Mercedes Benz secuestrado a un financista?

Otro episodio que llamó la atención en el organismo judicial fue el secuestro de otro coche que utilizaba el expolicía Juan José Raffo, detenido un mes más tarde como cómplice de una banda criminal asociada a la barra brava de Newell's. El Chevrolet Cruze que utilizaba el prófugo estaba a nombre del letrado que trabajo durante años en el MPA.

Además, el abogado rosarino quedó en la mira judicial por otros delitos que no están vinculados con su actividad en el MPA. El 14 de junio lo denunciaron por una pelea en el casino City Center. Según los encargados de la pesquisa, ese día discutió con otro apostador y el altercado tuvo un final violento. "Le propinó golpes de puño y patadas. Después, amenazó a la víctima", apuntaron fuentes oficiales.

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