Supercopa Internacional: Central enfrenta a Estudiantes con estadio, día y horario confirmados

El Canalla chocará ante el Pincha el sábado 26 de septiembre por un nuevo título, en un duelo que llega cargado de antecedentes calientes

Rosario Central tendrá una importante oportunidad a finales de septiembre y enfrentará a Estudiantes por la Supercopa Internacional , que otorgará un título para el campeón. En la mañana de este martes, la Liga Profesional dio a conocer que esta final se disputará en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero .

El encuentro entre el Canalla y el Pincha se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre a las 17 , en una sede que es bien conocida por los de Arroyito, ya que es la misma en la que se coronó campeón de la Copa de la Liga 2023 de la mano de Miguel Ángel Russo.

Por eso, los hinchas auriazules viajarán nuevamente hasta Santiago del Estero para acompañar al equipo de Jorge Almirón, que irá en búsqueda de sumar una nueva estrella. No obstante, enfrente estará uno de los rivales más complicados de los últimos tiempos .

El destino cruzó a Central con Estudiantes en varias ocasiones durante el último año. En noviembre del 2025, el León ganó 1 a 0 en el Gigante de Arroyito y lo eliminó en los octavos de final del Clausura , luego de realizar el polémico “pasillo de espaldas” en la previa del partido.

¡Todo confirmado! El próximo sábado 26 de septiembre, desde las 17, @EdelpOficial y @RosarioCentral se enfrentarán por la #SupercopaInternacional en el Estadio Único Madre de Ciudades. pic.twitter.com/i1ENCZo0zl

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Ya en la primera mitad de este 2026, el Pincha volvió a eliminar al Canalla, aunque esta vez en 16avos de final de la Copa Argentina. Aquella fatídica tarde para los de Almirón terminó con goleada 3 a 0 del conjunto platense en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Por eso, Central tendrá la oportunidad de tomarse revancha ante Estudiantes en esta Supercopa Internacional, después de dos duras eliminaciones en el tiempo reciente y varias declaraciones cruzadas que dejaron ver tensiones entre ambos bandos.