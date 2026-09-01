Un documental de tres episodios impacta a los usuarios de Netflix

La producción de true crime reconstruye uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos, la muerte de Mica Miller, esposa de un pastor en Carolina del Sur

Los documentales vienen pisando fuerte en Netflix . En los últimos meses, distintas historias de true crime atrajeron enormes cantidades de espectadores en la plataforma. Recientemente, el relato que conmovió a los usuarios es el de “La muerte de la esposa del pastor”, un documental de tres episodios que reconstruye uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos.

“La muerte de la esposa del pastor” sigue el caso real de Mica Miller, una cantante y directora del coro en la iglesia Solid Rock Church en Carolina del Sur, esposa del pastor John-Paul Miller, que apareció sin vida en un parque estatal en 2024.

La miniserie cuenta con Julia Willoughby Nason y Michael Gasparro en la dirección e incluye material inédito, entrevistas a familiares, grabaciones reales y acusaciones del momento. Todo esto busca reconstruir las misteriosas circunstancias de su muerte que, a pesar de ser calificada como un suicidio, despertó cientos de preguntas en relación a los maltratos que recibía la joven por parte de su marido.

De qué se trata “La muerte de la esposa del pastor”

La producción de tres capítulos se centra en la vida de Mica Miller, desde sus primeros pasos en el coro de la iglesia hasta su encuentro con el pastor John-Paul Miller, a quien conoció cuando era solo una adolescente y quien se convirtió, más tarde, en su marido.

Tal como reconstruyen distintos testimonios en “La muerte de la esposa del pastor”, Mica mantenía una relación asfixiante con John Paul, quien le llevaba 15 años. Había denunciado abusos de todo tipo y había solicitado una orden de restricción, dado a la vigilancia constante por parte de Miller. El problema se agravó cuando intentó divorciarse del pastor en abril de 2024 y días después apareció muerta en un parque estatal a una hora y media de su casa.

La serie intenta seguir los pasos que concluyeron en su trágica y misteriosa muerte, que fue calificada como suicidio hasta que la presión de la familia de la víctima destapó fallas en el sistema, pruebas de acoso sostenido por parte del pastor y hasta cargos federales en su contra por falso testimonio.

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Trailer de “La muerte de la esposa del pastor”