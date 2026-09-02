Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Ya está el obrador en marcha en la autopista a Santa Fe, para ampliar la traza a lo largo de 17 kilómetros. La inversión es de 70 mil millones de pesos.

De no mediar sorpresas, ni incidencias climáticas que compliquen las tareas, a partir de este mes comenzará la construcción del tercer carril de la autopista Rosario Santa Fe entre San Lorenzo y Timbúes. Se trata de 17,5 kilómetros de ensanche de la calzada a cargo de la contratista Luis Losi bajo un presupuesto estimado en 70 mil millones de pesos. La instalación del obrador marca el punto cero de una obra que tiene 18 meses de plazo. Cabe recordar que el primer segmento de 16 kilómetros hasta San Lorenzo desde el inicio del corredor ya fue inaugurado en febrero pasado.

La pavimentación del tercer carril de la autopista a Santa Fe y reconstrucción integral de los dos carriles existentes entre San Lorenzo (centro) y Timbúes tiene ya punto de partida.

Además de la ampliación de la calzada, se incluyeron tareas complementarias, como las banquinas pavimentadas, iluminación de todo el tramo, adaptación de alcantarillas, mantenimiento de accesos y puentes, colocación de defensas y señalización.

De esta forma se completará la obra hacia fines del año que viene o principios del 2028, para fortalecer la infraestructura vial en el circuito de ingreso portuario del Gran Rosario. Ahora, el corredor sumará una nueva vía de circulación desde el acceso a San Lorenzo hasta Timbúes.

El tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe se habilitó en febrero de 2026. Foto: gobierno de Santa Fe.

Polo agroexportador

La ampliación tiene vital importancia sobre un corredor productivo en el que más del 80 % de los granos de Argentina llegan en camiones hasta los puertos de la región. En concreto, esta segunda etapa del tercer carril se ejecutará en el tramo comprendido entre el kilómetro 16,2 del acceso a San Lorenzo centro y el kilómetro 33,75 a la altura del acceso al Desvío Giardino hacia los puertos de Timbúes, en el departamento San Lorenzo.

Una vez finalizado todo el tramo de ampliación a un tercer carril entre Rosario y Timbúes, más otras obras en los puertos de la zona, la infraestructura vial tendrá un salto de calidad en el denominado complejo portuario.

Cabe recordar que, en febrero pasado, la licitación para esta segunda etapa del tercer carril contó con nueve ofertas presentadas y, tras el análisis, la Comisión Evaluadora recomendó la adjudicación a Luis Losi SA, cuya oferta resultó la más conveniente en términos técnicos y económicos.

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Esta segunda etapa de casi 70 mil millones de pesos es financiada a través de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), aprobado en marzo de 2025 por hasta 150 millones de dólares en el marco del Programa Integral de Logística Urbana y Metropolitana del Gran Rosario.

El préstamo tiene un plazo de amortización de 18 años y una tasa de interés del 5,8 por ciento, condiciones que permiten distribuir a largo plazo el costo de una obra de escala regional. Según argumentó el gobierno provincial, con estas iniciativas se busca mejorar la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y energética para reducir costos industriales, generar empleo y fortalecer el perfil productivo de Santa Fe.

También en febrero pasado, se inauguró la primera etapa del tercer carril, con los 16,5 kilómetros entre Rosario y el acceso a San Lorenzo centro. Los trabajos estuvieron a cargo de la firma Pose S.A, con una inversión provincial que superó los 65 mil millones de pesos.

Los 6 carriles ya se encuentran habilitados, con la incorporación de una nueva balanza de pesaje dinámico en la mano que va hacia Santa Fe.

Tercer estación de servicio

Un mes atrás se había anunciado la modernización de la infraestructura de servicios en la A01, conocida como la autopista a Santa Fe. Luego de 30 años, se pudo renovar con YPF la concesión de las dos estaciones de servicio ubicadas en el corredor vial: la del kilómetro 101, a la altura de Arocena, y la del kilómetro 28, en Villa La Ribera. Además, se comenzó con la tramitación para la construcción de una tercera estación en el kilómetro 5, a metros de Rosario.

Así, YPF se hará cargo de la renovación completa de ambas estaciones de servicio, entre lo que se destacan los espacios de expendio al púbico, nuevos sanitarios, ampliación de los sectores gastronómicos, mejoras en las playas de estacionamiento, renovación de los tanques de combustible, incorporación de cargadores para vehículos eléctricos, repavimentación de los accesos y un nuevo sistema de iluminación.

La estación de YPF ubicada en la autopista a Santa Fe, a la altura de Arocena, estará cerrada desde el lunes

El plan de modernización se ejecuta en dos etapas. La primera comenzó durante la primera semana de julio en la estación de Arocena, que permanecerá cerrada hasta fines de febrero. Y apenas estén concluidas las tareas las obras de reacondicionamiento se mudarán a la estación de Villa La Ribera, donde continuarán durante todo el año que viene.

Tras varias gestiones del gobierno provincial se estima que en los próximos meses se de inicio a la construcción de una estación de categoría Black en el kilómetro 5, muy cerca de la avenida Circunvalación. Un local de última generación, con un perfil más comercial, múltiples franquicias y pensado casi exclusivamente para vehículos livianos, por lo que no ingresarán camiones.

Finalmente, la autopista avanza hacia la automatización de sus cabinas y la adquisición de nuevas estaciones automáticas. Si bien se admitirán durante un lapso prolongado todos los sistemas de pago, ahora ya existen cabinas con pago manual y carriles con la opción de Telepase. En un futuro, sin todavía plazos por definir, todo el sistema busca girar hacia un único sentido: el Free Flow.