Peligro al volante de un BMW: arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Un hombre había pasado semáforos en rojo. Lo interceptaron en Pérez, donde embistió al agente municipal y finalmente lo detuvieron a 11 kilómetros del lugar

La Policía de Santa Fe arrestó este lunes a un hombre de 55 años por conducción temeraria a bordo de un BMW . Según la denuncia, el automovilista embistió a un inspector de tránsito y lo arrastró 7 metros. Ocurrió en Pérez, donde comenzó una extensa persecución poco antes del mediodía.

Mario D. fue detenido a 11 kilómetros del sitio donde lo habían visto cruzar un semáforo en rojo . Después le atribuyeron acciones mucho más graves, ya que golpeó a un agente municipal con su vehículo y escapó en vez de ponerse a disposición de las autoridades durante el primer control.

El personal del Comando Radioeléctrico consiguió frenar al dueño del coche alrededor de las 11.30 de la mañana en Zavalla. En ese momento, constataron que no había consumido alcohol. Después del test negativo, lo trasladaron bajo custodia a la comisaría 22ª para completar el operativo.

La primera alerta vial surgió en el Centro de Monitoreo Municipal de Pérez, cuyos operadores advirtieron que el automovilista había hecho una maniobra de sobrepaso con el semáforo en rojo sobre el paso a nivel de la calle Morelli . Los agentes locales empezaron a seguirlo hacia el oeste por la ruta nacional 33 y lo alcanzaron a la altura de San Lorenzo, a unas siete cuadras.

Policía de Santa Fe.

En esta instancia, el conductor del BMW se detuvo y le pidieron los documentos obligatorios para circular. Mientras se llevaba a cabo el procedimiento, reanudó la marcha de manera repentina, embistió a un inspector y se alejó de la zona.

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Ante el intento de huida, los agentes del Comando Radioeléctrico iniciaron un seguimiento controlado hasta Zavalla. De esta manera, consiguieron frenar al sospechoso y su coche quedó secuestrado después del operativo.

Mientras se llevaba a cabo el test de alcoholemia, las fuerzas de seguridad provinciales comprobaron que el agente municipal atropellado se encontraba en buen estado de salud y no requería asistencia médica. Asimismo, la víctima solicitó que se avanzara con la denuncia penal contra el conductor por lo sucedido en Pérez.