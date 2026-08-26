La interna familiar de Tini Stoessel: sus inicios, el amor con De Paul y la disputa por dinero

La cantante atraviesa un conflicto familiar que habría comenzado años atrás y que volvió a quedar bajo la lupa tras el anuncio de su casamiento con el futbolista

En medio de los rumores sobre un supuesto distanciamiento entre Tini Stoessel y sus padres, y a pocos días de su casamiento con Rodrigo de Paul , trascendió que Alejandro Stoessel dejó de ser su representante hace tres meses. La cantante habría solicitado una auditoría para revisar el manejo de su patrimonio y la administración de su carrera y se volvió poner bajo la lupa un conflicto familiar que tendría varios años.

Tras finalizar el vínculo contractual, la artista de 29 años habría pedido una revisión de la gestión de sus bienes. Según trascendió, el relevamiento detectó que los derechos económicos vinculados con su carrera artística y su imagen pertenecen a sociedades comerciales en las que Tini no figura como propietaria ni accionista , mientras que el control y el cobro de dividendos quedarían en manos de su padre.

En las últimas horas, al aire de LAM, Pilar Smith contó detalles sobre la versión que recibió de una persona cercana al empresario y explicó cuáles serían los motivos detrás de esta revisión patrimonial. “Hablé con un amigo de Alejandro que me contó que habló con él a la tarde después de haber ido al hematólogo. Me dijo ‘ Tini está ordenando todo su patrimonio para la boda, tiene que determinar claramente sus bienes propios antes de casarse’. No tiene que ver con reclamos a su papá ”, expuso al comienzo del ciclo que conduce Ángel de Brito.

A continuación , un repaso por la vida de Tini Stoessel, su crecimiento como artista, su relación con sus padres y el conflicto que atraviesa actualmente.

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Los comienzos de Tini Stoessel

Martina “Tini” Stoessel nació el 21 de marzo de 1997 en Buenos Aires. Es hija de Mariana Muzlera y Alejandro Stoessel, productor televisivo y una figura clave en su carrera.

Alejandro Stoessel trabajó durante años en televisión. Fue director de cámaras de "ShowMatch" y posteriormente se desempeñó como director artístico de Ideas del Sur, la productora de Marcelo Tinelli.

Es así como Tini creció desde muy pequeña vinculada al ambiente artístico, a la actuación, el canto y la televisión. De hecho, sus primeros pasos frente a las cámaras llegaron cuando tenía apenas 10 años, cuando participó de la serie "Patito Feo" en la que su padre era productor.

Su salto con Violetta

Bajo la representación de su padre, durante su adolescencia Tini Stoessel consiguió el papel protagónico de "Violetta", la serie juvenil de Disney que la lanzó a la fama internacional. El proyecto llegó a la compañía de la mano de Alejandro Stoessel, quien había acercado la propuesta y le pidió a su hija que grabara algunas canciones como parte de la presentación.

En esta producción, Tini mostró sus habilidades en la música por primera vez y, con canciones que marcaron a una generación, se abrió camino al siguiente paso en su carrera: ser cantante solista.

De igual manera, su actuación tampoco quedó atrás, ya que Violetta se convirtió en un fenómeno generacional que contó con shows en vivo, películas y giras internacionales. La serie llegó también al resto del mundo al ser transmitida en América latina, Europa, Israel, Medio Oriente y África, incluso con versiones de la canción “En Mi Mundo” en italiano, inglés, portugués, danés, ruso y noruego. Además, por su interpretación de la joven adolescente, Tini ganó el premio “Actriz revelación” en la edición de 2012 de los Kids Choice Awards Argentina.

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Tini como una cantante pop

Tras alcanzar el reconocimiento masivo por su participación en la serie Violetta y ya consagrada como una figura adolescente, la cantante inició su carrera como solista con el álbum "Tini" en 2016. El disco incluye canciones como “Siempre Brillarás” y “Great Escape”, y se caracteriza por una importante presencia de temas en inglés.

Para su siguiente producción, la artista se acercó aún más a la música urbana argentina, y en 2018 lanzó "Quiero Volver", un álbum que la llevó a sonar una y otra vez en las fiestas y radios del país gracias a canciones como “Quiero Volver”, junto a Sebastián Yatra, y “Princesa”, en colaboración con Karol G.

Ya instalada entre las artistas más populares de Argentina, lanzó Tini Tini Tini", álbum del que se desprendieron éxitos como “Fresa” y “22”, entre otros. Años después llegó "Cupido", una producción que incluyó canciones como “Miénteme”, “Bar” y “La Triple T”.

"Un mechón de pelo", el tema para Alejandro Stoessel

En 2024 lanzó su álbum más introspectivo, "Un mechón de pelo", en el que abordó por primera vez temas relacionados con la salud mental, las críticas públicas y diferentes experiencias personales. El lanzamiento de este disco llegó después de un período especialmente delicado en la vida de la cantante.

En 2022, su padre, Alejandro Stoessel, atravesó un grave cuadro de salud que requirió dos intervenciones quirúrgicas y con el que llegó a permanecer en coma e intubado durante algunos días. Debido a esta situación, Tini debió reprogramar sus conciertos en el Hipódromo de Palermo. Además, en su álbum incluyó “Pa”, una canción dedicada a su padre y a la experiencia que atravesaron juntos.

En 2025, la cantante dio un paso más en su carrera con Futttura, un festival y experiencia musical en la que propuso recorrer las distintas etapas de su trayectoria a través de un gran espectáculo. Con este festival, Tini realizó una gira por diferentes puntos del país, incluyendo Rosario, y contó con importantes invitados, entre ellos Nicki Nicole, La Joaqui y Chris Martin, vocalista de Coldplay.

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Su relación con Rodrigo de Paul

Si bien a lo largo de su carrera Tini Stoessel tuvo diferentes romances, entre ellos con Peter Lanzani y Sebastián Yatra, actualmente se encuentra en pareja con el futbolista Rodrigo De Paul, con quien está por contraer matrimonio.

Fue a fines de 2021 cuando comenzaron a circular rumores de un romance entre el futbolista de la Selección Argentina y la cantante. La relación se desarrolló en medio de la separación del mediocampista de Camila Homs y, luego de varios meses de especulaciones, ambos hicieron pública su relación en 2022. Sin embargo, no todo fue color de rosa. En agosto de 2023, la pareja anunció su separación a través de un comunicado en redes sociales.

Durante este período de separación comenzaron a crecer los rumores que vinculaban a Tini con la cantante puertorriqueña Young Miko. Si bien ninguna de las dos confirmó públicamente una relación, distintas interacciones en redes sociales, coincidencias en lugares, salidas públicas y muestras de afecto alimentaron las especulaciones de los fanáticos durante meses.

Finalmente, en 2025 Tini y Rodrigo De Paul volvieron a acercarse. En abril de ese año fueron vistos juntos en Madrid, en medio de las versiones que indicaban que habían decidido darse una nueva oportunidad.

Es así como en 2026, la pareja dio un paso aún más importante al anunciar su casamiento. En sus redes sociales, Tini comenzó a compartir parte de los preparativos, entre ellos la primera prueba del vestido de novia.

Sin embargo, el anuncio de la boda también dejó al descubierto una situación familiar que hasta entonces se había mantenido en privado. Se dio a conocer que Tini atraviesa un fuerte distanciamiento con sus padres, Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera, y ambos no habrían sido invitados al casamiento.

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Los conflictos de Tini con sus padres: De Paul y Young Miko

Fue Ángel de Brito quién reveló los supuestos motivos por los que la artista se habría distanciado progresivamente de su familia en los últimos años.

"En algún momento, Tini empezó a crecer y también quería tener una vida separada de sus padres como cualquier adolescente. Quería salir con un pibe, quería irse de joda con las amigas, pero bueno, había mucho control familiar”, relató el periodista. “La pelea empieza en la pandemia, en 2020, cuando Tini se va a Miami a grabar un disco y ahí empieza a separarse de la madre en esa relación de asistente. Ahí empezaron a desfilaron un montón de asistentes hasta que llegó Lucas, su asistente actual, que al principio era de más agrado de la familia y después se pegó más a Tini”, apuntó el conductor.

Según relató, en 2023, antes de separarse, Stoessel y De Paul quisieron comprarse una casa en Madrid de manera conjunta, pero los padres de ella no aprobaron la inversión. El dinero de Tini está bajo la tutela de la empresa familiar, gestionada por su familia desde siempre. Estos conflictos de larga data vinculados al manejo de sus finanzas y su autonomía se potenciaron recientemente, con el casamiento de por medio.

Por otra parte, aseguraron que la crisis entre Tini y su madre es más grande que con el padre. “Lo primero que ocurrió con la madre fue el distanciamiento como asistente. Le costó obviamente a la madre dejar ese rol y asumir que la hija quería otra cosa. El padre nunca perdió contacto con la hija, pero con la madre chocaban más. Después viene la novela con Young Miko. Eso la madre no lo aceptó nunca. Es una persona que le importa el apellido, el de dónde venís, el linaje. Y le gustaba que su hija salga con un jugador de fútbol”, contaron.

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El patrimonio de Tini y la tensión con su padre

En los últimos días, se dio a conocer que Tini solicitó una revisión sobre la gestión de su patrimonio. El relevamiento arrojó que todos los derechos económicos de su carrera artística y de su imagen pertenecen a sociedades comerciales donde no figura como propietaria ni accionista, dejando la totalidad del control y cobro de dividendos en manos de su padre.

Según trascendió del informe, Tini facturaba de manera esporádica por servicios artísticos por indicación de Stoessel. En 2025, los montos percibidos resultaron desproporcionados en relación con los ingresos reales alcanzados por las firmas que celebraban los acuerdos. Además, la artista carecía de acceso a cuentas bancarias de las compañías y no cuenta con contratos que le aseguren participación en ganancias futuras ni en sus próximos lanzamientos discográficos.

Aunque la artista firmó documentos a pedido de las empresas involucradas debido a la confianza familiar, la auditoría confirmó que nunca cedió de manera formal sus derechos comerciales o de imagen. Actualmente, los abogados de Tini llevan adelante negociaciones con Alejandro Stoessel para desvincular definitivamente el patrocinio y regularizar la titularidad del patrimonio generado, mientras se evalúa si existieron irregularidades en el manejo societario.