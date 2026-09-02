Central: cómo están los jugadores "tocados" y qué alternativas maneja Almirón para el clásico

El Canalla trabaja pensando en el choque del domingo en el Gigante y el entrenador analiza lo mejor que tiene para poner desde el arranque

Jorge Almirón se tomará todo el tiempo posible para definir el equipo de Central que saldrá a jugar el clásico.

La que está transitando es una semana especial para Central y sobre todo para el entrenador Jorge Almirón , quien va evaluando en el día a día qué equipo poner en la cancha el próximo domingo en el clásico ante Newell's en el Gigante de Arroyito .

Por estos días no hay señales y mucho menos certezas, pero sí ciertos indicios sobre algunos de los futbolistas que desde el inicio de la semana están en duda porque terminaron el partido contra Gimnasia y Esgrima La Plata con molestias.

Es por eso que el técnico canalla se tomará hasta el último minuto para definir los once. Se intuye que algún cambio podría haber, pero nada que signifique un golpe de timón.

Uno de los jugadores que no pudo completar el partido ante el Lobo es Ignacio Ovando . El zaguero central salió reemplazado en el entretiempo y las primeras conjeturas apuntaron a que su salida del equipo se debió a que estaba amonestado. Sin embargo, fue el propio Almirón quien confirmó después que el motivo fue una molestia muscular.

Ignacio Ovando fue reemplazado en el entretiempo, en el partido de Central frente a Gimnasia.

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En los primeros días de entrenamiento de la semana, Ovando no fue exigido y si bien transita un período de examen permanente por parte del cuerpo técnico, todo parece indicar que no tendría problemas en jugar.

Ovando se transformó en este torneo en el primer marcador central titular. Jugó prácticamente todos los partidos en lo que va del semestre. Por eso la intención del entrenador de llevarlo con calma para que pueda estar. Está claro que su reemplazante natural es Facundo Mallo, quien en el último partido fue partícipe necesario de la jugada del segundo gol de Gimnasia.

Sandez, también en la mira

El otro que arrancó la semana entre algodones es el lateral zurdo Agustín Sández, también reemplazado en el entretiempo. Fue él quien pidió el cambio por una molestia en uno de los gemelos.

Sin parte médico, y con el hermetismo de siempre, que en la previa de un clásico se potencia, Sández parecería estar un poco más complicado para el domingo. En caso de no llegar en condiciones, ese puesto será ocupado por Alexis Soto.

Agustín Sández no la tiene fácil. Padece una molestia en el gemelo. Si no llega, en su lugar irá Alexis Soto. Héctor Rio / La Capital

Todo lo demás referido a la formación dependerá de qué tinte tiene pensado darle Almirón al equipo para ver si puede aparecer alguna variante que no tenga nada que ver con una lesión.

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El ladero de Ibarra

Hay un par de puestos apuntados. Uno de ellos es el de doble 5, en el que Vicente Pizarro no viene de hacer un buen partido, a tal punto que fue uno de los más resistidos por el hincha cuando dejó el campo de juego. Federico Navarro y Alan Rodríguez podrían ser alternativas.

Un poco más arriba, no parece segura la continuidad de Giovanni Cantizano en un puesto en que el uruguayo Alan Rodríguez también se anota, al igual que Julián Fernández.

Y, por supuesto, otra de las grandes incógnitas es si Almirón mantendrá entre los once a Marco Ruben, quien viene de jugar casi 90 minutos en su primer partido de titular desde su regreso a la actividad. Si eso no ocurre, Enzo Copetti tendría una luz de ventaja sobre Tomás Badaloni.