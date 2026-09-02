Enzo Fernandéz firmó su contrato con Manchester City y recibió la bienvenida de Haaland

Los Ciudadanos acordaron la compra del pase del argentino con Chelsea, en una de las transferencias más caras de la historia del fútbol

Manchester City compró el pase de Enzo Fernández y cerró una de las novelas del mercado , con la salida del argentino de Chelsea, que se convirtió en una de las transferencias más caras de la historia del fútbol . El acuerdo entre ambos clubes de la Premier League se cerró a cambio de unos 162,2 millones de dólares.

Más allá del beneficio que obtuvo River por el traspaso, ya que recibirá cerca de 6 millones de dólares por los derechos de formación del futbolista, este fichaje estableció al mediocampista de la selección argentina como el tercer jugador que más dinero movió con sus transferencias en la historia , entre sus ventas a Benfica, Chelsea y ahora Manchester City.

Uno de los protagonistas que dejó ver su felicidad por la transferencia de Enzo fue el mismísimo Erling Haaland , estrella del City y uno de los goleadores del Mundial 2026. El delantero noruego reaccionó en redes sociales tras la presentación oficial del volante y sus comentarios no pasaron inadvertidos para los fanáticos.

“Bienvenido, hermano” , escribió Haaland en una de las publicaciones del conjunto inglés en Instagram, y, en otro comentario, se refirió a que el anuncio llegó sobre las 23.30 en Inglaterra, por lo que agregó: “Bien, ahora sí me puedo ir a dormir” .

Con su característico humor, el goleador celebró la llegada de su nuevo compañero en varios de los posteos del Manchester City para presentar a una de sus nuevas estrellas, en medio de un mercado de pases en el que invirtieron más de 500 millones de euros.

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Sin perder su olfato goleador, el noruego respondió en otra publicación que se viralizó en redes y dejó en claras sus expectativas de encontrar en Enzo Fernández un nuevo asistidor. “Bienvenido, mi amigo, asegurate de pasársela a Haaland”, afirmó.

Un mercado intenso en Manchester

El City apostó fuerte para renovar a su plantel luego de la salida de Pep Guardiola, un histórico referente que permaneció durante más de 10 años como entrenador del primer equipo. Por eso, eligieron a Enzo Maresca como su reemplazante, quien fue DT de Fernández en Chelsea hasta hace unos meses.

El italiano impulsó la llegada del argentino para renovar el mediocampo luego de la venta de Rodri a Barcelona. A su vez, el conjunto inglés realizó otras importantes inversiones y cerró los fichajes de Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi, Ilman Ndiaye, Allan y Gerónimo Rulli, entre otros.

“No podría estar más feliz de estar aquí y estoy preparado para el reto de ayudar a que el City siga levantando títulos. Este es un club construido para triunfar”, expresó Enzo en uno de los posteos de su nuevo club.