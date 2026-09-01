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Cayó 18 meses después el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Lo buscaban desde febrero de 2025 por la muerte de Darío Giuliani en Sarmiento y Lamadrid. Había abandonado el auto tras el choque y escapado a pie; la PDI lo detuvo en Villa Gobernador Gálvez.

1 de septiembre 2026 · 15:30hs
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El motociclista falleció el 27 de febrero de 2025.

Foto: La Capital/Virginia Benedetto.

El motociclista falleció el 27 de febrero de 2025.

Un automovilista quedó detenido este lunes por la muerte de un motociclista en la zona sur de Rosario. Fuentes oficiales confirmaron que lo arrestaron a un año y medio de la denuncia por haberse fugado del lugar después del siniestro vial.

La Policía de Investigaciones (PDI) reportó que el conductor tenía un pedido de captura por el episodio registrado en Sarmiento y Lamadrid. Aunque en ese momento trascendió que se había entregado en la comisaría 15ª, voceros de la fuerza aseguran que hasta ahora no había sido identificado ni aprehendido.

El procedimiento para arrestar al sospechoso se llevó a cabo en Villa Gobernador Gálvez. De esta forma, se abrió un nuevo capítulo dentro de la causa penal sobre el homicidio culposo de Darío Giuliani, fallecido en el barrio Tiro Suizo.

¿Cómo murió el motociclista atropellado en Sarmiento y Lamadrid?

La investigación judicial comenzó el jueves 27 de febrero de 2025. Antes del mediodía, la policía recibió varios llamados porque un hombre de 57 años había sido embestido en la vía pública, a una cuadra de la avenida San Martín.

La víctima falleció en el acto, según confirmaron médicos del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Los agentes a cargo del operativo encontraron un Chevrolet Corsa abandonado en el sitio donde se llevó a cabo el operativo de las fuerzas de seguridad provinciales.

>> Leer más: Choque fatal cerca de Alcorta: murió un ciclista a la noche en la ruta 90

De inmediato, los agentes advirtieron que el automóvil se había estrellado contra un árbol. En tanto, la moto había quedado tirada en el medio de calzada.

Una de las primeras hipótesis que trascendió alrededor del procedimiento es que el conductor del vehículo de mayor porte chocó a Giuliani cuando estaba subiendo a su rodado. Vecinos de la zona solicitaron auxilio ni bien escucharon el ruido de la colisión, pero el hombre herido murió antes de que pudieran trasladarlo.

Un prófugo en Villa Gobernador Gálvez

Según fuentes de la PDI, el sospechoso escapó a pie después del impacto en Sarmiento y Lamadrid. Hacia el mediodía no había pistas sobre su paradero y el caso se actualizó después de 18 meses por un procedimiento en Villa Gobernador Gálvez.

Los investigadores de la fuerza interceptaron al automovilista este lunes en el cruce de José Ingenieros y Misiones. En ese momento comprobaron que sus características físicas coincidían con la del prófugo.

El hombre demorado dijo que se llamaba Pedro C. cuando lo entrevistaron. Sin embargo, no contaba con ningún documento para acredita su identidad.

Al final del procedimiento, la fiscal Mariela Oliva ordenó el arresto del conductor al sur de Rosario. Además, solicitó el secuestro del vehículo en el que circulaba.

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