Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución

Se convirtió en monarca de Noruega a los 53 años al morir el rey Harald V a los 89 años

El rey junto a su hija mayor, la princesa Ingrid Alexandra, sucesora inmediata al trono noruego detrás de su padre.

El rey Haakon VIII juró lealtad a la Constitución de Noruega en el Parlamento, un importante paso simbólico mientras asume el mando de la monarquía escandinava tras los 35 años de reinado de su padre, fallecido el pasado viernes.

Haakon, convertido en monarca de Noruega a los 53 años al morir el rey Harald V a los 89 años, adoptó el lema “Todo por Noruega”, que se remonta a su bisabuelo.

La ceremonia incluyó un corto trayecto en coche descapotable desde el palacio real hasta el Storting (Parlamento). Allí, el presidente de la cámara, Masud Gharahkhani, leyó el anuncio oficial de la muerte de Harald y la sucesión de Haakon, quien luego prestó juramento.

“Prometo y juro que gobernaré el reino de Noruega de acuerdo con su Constitución y sus leyes; que Dios me ayude, el todopoderoso y omnisciente”, afirmó el flamante rey.

La monarquía noruega tiene raíces antiguas, que se remontan al rey Harald I (conocido como Harald Cabellera Hermosa) en el siglo IX. Cuando Noruega recuperó su independencia de Suecia en 1905, tres cuartas partes de los votantes en un plebiscito nacional aprobaron restaurar la monarquía.

Su papel hoy es en gran medida simbólico, ya que el poder recae en el gobierno elegido y el Parlamento, pero la familia real noruega conserva un rol en la promoción de la próspera nación en todo el mundo.

El féretro de Harald fue trasladado el lunes a la capilla del palacio real en el centro de Oslo, donde permanecerá hasta su funeral, el 9 de septiembre.

La capilla estará abierta todos los días al público desde la tarde del martes hasta el 8 de septiembre para que el pueblo pueda presentar sus últimos respetos pasando junto al féretro. El palacio real indicó en un comunicado que no se permitirá a los visitantes tomar fotos ni grabar dentro de la capilla, y que tampoco podrán dejar flores u otros objetos.

La reina, con problemas de salud

La esposa de Haakon, la reina Mette-Marit, se unió este lunes a la procesión del féretro en su primera aparición oficial desde que asumió el título. Estuvo ausente en la jura de la Constitución por sus problemas de salud: en junio se sometió a un trasplante de pulmón.

El palacio citó en un comunicado al neumólogo Are Holm, del Hospital Universitario de Oslo, quien manifestó que las complicaciones tras un trasplante son habituales y que Mette-Marit las sufrió en varias ocasiones.

“Como resultado, la reina debe permanecer bajo observación durante todo el día. Lamentablemente, la reina no podrá asistir hoy a la ceremonia de juramentación en el Storting”, explicó.