El asesinato de Emanuel Miño ocurrió en 2015 y ya hay dos condenados. La mujer estuvo prófuga tras escapar de la prisión domiciliaria y cayó en 2023

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer.

Este miércoles, comenzó un juicio oral por el asesinato de un joven de 18 años ocurrido en mayo de 2015, hecho en el que también resultó herido un amigo de la víctima. En la misma causa, ya fueron condenados dos hombres, pero restaba una mujer que estuvo prófuga siete años y cayó en 2023 en Buenos Aires. La Fiscalía la acusa como coautora del crimen que fue una represalia al robo de droga dentro de una casa .

El crimen de Emanuel Diego Miño fue la madrugada del 30 de mayo de 2015 en Urquiza al 9300 , barrio Gráfico de la zona oeste de Rosario. Por el hecho ya fueron condenados a 18 años de prisión Víctor Aguirre y Jorge González . En tanto, Rocío Magalí "Maga" Parra Zalazar , que había sido imputada con prisión domiciliaria por tener una hija de 4 años, se escapó y se mantuvo prófuga hasta 2023.

Ahora "Maga", de 33 años, es juzgada por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por una tentativa del mismo delito dado que en el ataque sobrevivió otro joven. El fiscal Franco Tassini solicitó la condena a 25 años de prisión efectiva, pedido que evaluará el tribunal integrado por Hebe Marcogliese, Mariana Prunotto y Ana Julia Milici .

Robo de droga y crimen

Emanuel Diego "Rocho" Miño fue asesinado de 14 balazos la madrugada del sábado 30 de m0ayo de 2015, entre la madianoche y pasada media hora de ese horario. Según se estableció en la pesquisa, unas horas antes Parra Zalazar había llegado a su casa de Urquiza al 8500 donde descubrió que ladrones desconocidos habían ingresado para robarle dinero, drogas y otras pertenencias.

La joven fue, entonces, hasta una casa del pasaje 1853 al 6300 donde se encontró con sus proveedores, Jorge Matías "Re Mati" González y Víctor Alfredo “Narigón” Aguirre. Entonces le contó lo ocurrido y aseguró que Rocho y un tal “Pelusa”, apodo de Jonatan A., le habían robado la droga que tenía para revender.

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Los hombres salieron en una Fiar Uno y Maga los siguió en una moto Honda Tornado conducida por otro hombre. Se dirigieron a la zona de Urquiza al 9300, donde Maga habló con Pelusa previo a que los otros hombres bajaran armados del auto. Después de una discusión, puntualmente con Miño, lo mataron a tiros. En tanto a Pelusa también lo balearon pero logró sobrevivir.

Vuelta a prisión

Miño murió en el Hospital Clemente Álvarez, pero antes de perder el conocimiento alcanzó a nombrar a Maga. A partir de allí se encaminó la investigación que condujo a Parra Zalazar y sus proveedores de droga.

Sin embargo, nunca se esclareció si efectivamente Miño había robado en la casa de la mujer. Parra Zalazar fue detenida momentos después del asesinato y días después la imputaron como ideóloga del crimen.

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En ese entonces, como tenía una hija de 4 años, la Justicia determinó que quedara en prisión preventiva domiciliaria. Pero al poco tiempo se fugó y las autoridades le perdieron el rastro. Años después los investigadores detectaron que frecuentaba un domicilio de General Madariaga, provincia de Buenos Aires, donde fue detenida en agosto de 2023.

Preso por una selfie

Parra Zalazar es la última juzgada entre los autores del crimen de Miño, sin embargo había sido la primer detenida. Meses después, en octubre de 2015, cayeron los otros dos jóvenes que ya fueron condenados.

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Lo curioso fue cómo la Justicia aprehendió a Víctor "Narigón" Aguirre, de manera fortuita por una foto publicada en las redes sociales del entonces sospechoso. El hombre, entonces de 27 años, estaba internado en el Heca por un siniestro vial y se tomó una selfie que publicó en su cuenta de Facebook, que era monitoreada por los investigadores que minutos después fueron a detenerlo.

González, en tanto, había sido detenido unos días antes. Tres años después los dos fueron condenados a 18 años de prisión por los jueces Mónica Lamperti, Alejandro Negroni y Román Lanzón.