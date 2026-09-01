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El servidor de una empresa líder rosarina está caído y hay cientos de clientes afectados

El problema comenzó el domingo y no se sabe cuándo se reanudará el servicio luego de que se reportaran problemas en un nodo específico

1 de septiembre 2026 · 11:15hs
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El servidor en cuestión afecta a cientos de firmas y es utilizado por una empresa rosarina líder en su rubro.

El servidor en cuestión afecta a cientos de firmas y es utilizado por una empresa rosarina líder en su rubro.

Problemas reportados en un nodo específico de la empresa rosarina DonWeb tienen a maltraer a cientos de compañías que contrataron sus servicios. Las fallas en el servidor comenzaron el domingo y, hasta este martes por la mañana al menos, seguían sin solucionarse.

La firma es líder en su rubro y cuenta con uno de los registros de dominios más grandes de Argentina. Por los inconvenientes, precisamente en un nodo denominado Nova, hay cientos de empresas que no pueden facturar ni poner en funcionamiento tiendas de e-commerce.

Sin embargo, los problemas no se limitan sólo al comercio: otros tantos clientes no pueden acceder a bases de datos complejas o poner en funcionamiento páginas web.

Problemas sin solución

Diversos usuarios en redes sociales dieron cuenta de este hecho el lunes, cuando reportaron que el nodo en cuestión llevaba caído, al menos, desde el domingo a la mañana.

La firma fue comunicando, desde el domingo, el estado de situación que contempla no sólo la caída del servidor, sino que, además, el problema torna imposible acceder a copias de seguridad o habilitar la migración de los servicios a otros nodos alternativos.

El comunicado de la empresa

Desde la empresa, emiten comunicados periódicos desde el domingo. Hasta el momento, el común denominador de cada uno de ellos es que el fallo afecta al 100% de los servidores del nodo NOVA y que todos los cloud servers alojados allí "continúan inaccesibles".

En la última actualización compartida por DonWeb, publicada a las 8.43 de este martes, indicaron: "Nuestros equipos de Infraestructura y Redes continúan trabajando de manera prioritaria y sostenida sobre la incidencia, avanzando con las tareas necesarias para recuperar y normalizar los servicios afectados".

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"El proceso (de recuperación) se está llevando adelante de forma progresiva y controlada, realizando las verificaciones necesarias en cada etapa para preservar la integridad de la información. Por el momento no contamos con un tiempo estimado de resolución que podamos confirmar. A medida que el equipo avance y dispongamos de información concreta, iremos comunicando las novedades y cualquier estimación disponible. Mientras la incidencia permanezca activa, temporalmente no es posible acceder a los backups ni realizar la migración de los servicios afectados hacia otro nodo. Estas opciones podrán retomarse una vez que la infraestructura se encuentre estabilizada", explicaron.

Y continuaron: "Entendemos que la continuidad de esta situación puede generar preocupación y lamentamos sinceramente los inconvenientes ocasionados. El trabajo continúa de forma prioritaria y sostenida, con el objetivo de restablecer los servicios de manera segura".

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