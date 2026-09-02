Alerta, Red Bull: Isack Hadjar no correrá en Monza y Lawson continuará con Verstappen

El francés no se recuperó de una lesión en la muñeca izquierda y el neozelandés volverá a ocupar su lugar, mientras que Yuki Tsunoda lo hará en Racing Bulls

Isack Hadjar será reemplazado por Liam Lawson en el Gran Premio de Monza

Red Bull confirmó que Liam Lawson reemplazará otra vez a Isack Hadjar en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 . El piloto francés no logró recuperarse a tiempo de la lesión que sufrió en la muñeca izquierda y quedó fuera de la competencia que se disputará este fin de semana en Monza.

La escudería austríaca comunicó este miércoles el cambio en el equipo. Así, Lawson volverá a compartir equipo con Max Verstappen en la escudería austríaca, tal como ocurrió en el Gran Premio de Países Bajos.

"Liam correrá junto a Max en el Gran Premio de Italia en Monza, mientras que Isack sigue mostrando un progreso alentador tras la lesión en la muñeca que sufrió durante las vacaciones de verano ", explicó Red Bull Racing en sus redes sociales.

El equipo también señaló que supervisa la rehabilitación del francés y que no asumirá riesgos innecesarios con su regreso a la competencia.

El movimiento también modificó la alineación de Racing Bulls, ya que Yuki Tsunoda ocupará otra vez el asiento que dejará libre Lawson y formará dupla con Arvid Lindblad.

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Qué le pasó a Isack Hadjar

Hadjar sufrió una lesión en la muñeca izquierda durante el receso de verano de la Fórmula 1. Red Bull no precisó públicamente cómo ocurrió el incidente, aunque versiones extraoficiales indicaron que el piloto se fracturó la muñeca mientras boxeaba durante sus vacaciones.

La intención inicial de Red Bull apuntó a que Hadjar regresara en Monza. No obstante, su recuperación no avanzó lo suficiente y la escudería decidió mantener el esquema que utilizó en Zandvoort.

Durante el Gran Premio de Países Bajos, Hadjar acompañó al equipo con la muñeca izquierda inmovilizada. En ese momento, el piloto francés confiaba en regresar: "No está hinchada, lo cual es muy bueno. Es una buena señal. Así que se está recuperando rápido. Cada día tengo un poco más de movilidad y tengo esperanzas para Monza".

Finalmente, la evolución de la lesión no alcanzó para que Red Bull autorizara su regreso.

Cómo le fue a Red Bull en el GP de Países Bajos

Lawson terminó en el séptimo puesto durante el Gran Premio de Países Bajos. El neozelandés fue el único piloto de la escudería que sumó puntos en Zandvoort, ya que Verstappen abandonó después de un accidente.

Con ese resultado, Red Bull marcha en el cuarto puesto del Campeonato de Constructores con 186 puntos. Mercedes lidera la clasificación con 425 unidades, seguida por Ferrari, con 338, y McLaren, con 263.

La situación también genera presión sobre Racing Bulls. La escudería ocupa el quinto lugar con 66 puntos y apenas supera por tres unidades a Alpine.

El GP de Italia de Fórmula 1 comenzará el viernes 4 de septiembre con las dos primeras sesiones de entrenamientos. El sábado tendrá lugar el tercer entrenamiento antes de la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo desde las 10 (horario en Argentina).