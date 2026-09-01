La Capital | La Ciudad | docentes

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles

Tras la paritaria nacional realizada este martes, los docentes nucleados en Coad rechazaron la propuesta del gobierno nacional y anunciaron una nueva medida de fuerza

1 de septiembre 2026 · 15:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
Coad anunció un nuevo paro docente. 

Coad anunció un nuevo paro docente. 

Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en el gremio Coad realizarán un nuevo paro este miércoles. La medida de fuerza se dio tras rechazar la propuesta salarial realizada por el gobierno de Javier Milei.

La medida de fuerza se concretó tras el rechazo de los docentes universitarios de todo el país a la propuesta de aumento salarial del 3% presentada este martes por el gobierno durante una nueva reunión de la paritaria nacional.

La oferta oficial fue considerada insuficiente por las federaciones gremiales del sector, que resolvieron avanzar con una nueva jornada de protesta de 24 horas en reclamo de una recomposición de los salarios y del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por @coad.docentesunr

El incumplimiento de la ley de financiamiento

"El gobierno de Milei sigue moviéndose en la ilegalidad: ya pasaron más de 300 días sin cumplir la ley de financiamiento universitario", sostuvieron desde el gremio. Lo cierto es que este reclamo sigue siendo el foco de todas las medidas de fuerzas realizadas por los docentes el ultimo año.

"Al día de hoy nos debe un 34% de aumento salarial. En términos de masa salarial, también se nos adeudan 4,5 salarios. Seguimos en pie de lucha", confirmaron tras rechazar la propuesta del gobierno nacional.

>>Leer más: Más de 300 días sin financiamiento universitario: suspendieron por lluvia la jornada de estudiantes

Además, este martes a las 18 se realizará una asamblea en la sede gremial, en Tucumán al 2200, para analizar la situación y definir los próximos pasos a seguir. Por otro lado, este miércoles, además del paro, se llevará adelante un plenario de Secretarios Generales de Conadu al que las autoridades de COAD asistirán a proponer lo que se defina esta tarde.

Noticias relacionadas
Docentes y no docentes de la UNR van al paro.

Los no docentes se suman al paro de 48 horas de las universidades nacionales

los centros de dialisis de santa fe estan en alerta por falta de pagos de pami

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

aumento el gas en santa fe y crece la alerta por la quita de subsidios de zona fria

Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

El motociclista falleció el 27 de febrero de 2025.

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newells que jugó el Mundial

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newell's que jugó el Mundial

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Lo último

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución

Rosario recibe una inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara

Grupo Elementa adquirió activos de Molinos Río de la Plata y anunció un plan que generaría más de 120 empleos directos e indirectos
Rosario recibe una inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara
Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría
La Ciudad

Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias
Información General

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo
Economía

Deudas: casi 2,5 millones de morosos debían menos de un salario mínimo

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami
La Ciudad

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario
La Ciudad

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newells que jugó el Mundial

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newell's que jugó el Mundial

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Ovación
Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones
Ovación

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Policiales
Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses
Policiales

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª

La Ciudad
Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami
La Ciudad

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª
Policiales

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª

Claudia Piñeiro, Sacheri y María ODonnell, en la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

Claudia Piñeiro, Sacheri y María O'Donnell, en la Feria del Libro de Rosario

La nueva ola de  la automatización de comercios llega a Rosario

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

La nueva ola de  la automatización de comercios llega a Rosario

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Milei hablará este jueves en cadena nacional sobre las Islas Malvinas
Política

Milei hablará este jueves en cadena nacional sobre las Islas Malvinas

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto
La Región

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

La productora rosarina que vendió películas a Disney y negocia con HBO y Netflix

Por María Laura Neffen
Negocios

La productora rosarina que vendió películas a Disney y negocia con HBO y Netflix

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en una supuesta protesta
Policiales

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en una supuesta protesta

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado
Policiales

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza
Ovación

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Donación de órganos: dos operativos en hospitales públicos y un corazón para un adolescente en emergencia
La Ciudad

Donación de órganos: dos operativos en hospitales públicos y un corazón para un adolescente en emergencia

El recambio generacional en el campo: cuándo empezar a preparar a la próxima generación

Por Patricia Martino
Agro

El recambio generacional en el campo: cuándo empezar a preparar a la próxima generación

Juegos Suramericanos: más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias
La Ciudad

Juegos Suramericanos: más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil
Policiales

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil

Cuidar, acompañar y construir comunidad: se inauguró Casa Grande
La Ciudad

Cuidar, acompañar y construir comunidad: se inauguró Casa Grande

El tiempo en Rosario: martes con neblina y un poco de sol por la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con neblina y un poco de sol por la tarde

Cien empleos perdidos: Pampa Energía cerró en Puerto San Martín
Economía

Cien empleos perdidos: Pampa Energía cerró en Puerto San Martín

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas
Política

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas

La fortuna de Caputo creció 65 % y el 95 % de sus depósitos está en el exterior
Política

La fortuna de Caputo creció 65 % y el 95 % de sus depósitos está en el exterior