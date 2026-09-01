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Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia

La temperatura media promedio fue de 16,5 grados, superando la marca de 2025. Los récords "se están rompiendo con una frecuencia cada vez mayor"

1 de septiembre 2026 · 21:43hs
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Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia

"En Londres, si no te gusta el tiempo, esperá cinco minutos", se burlaron siempre los británicos del clima de su capital y de todo Gran Bretaña en general. Pero últimamente la frase humorística no se ajusta a los días soleados y agobiantes, que fueron habituales en este verano boreal, el más caluroso de su historia por las sucesivas olas de calor, según indicó el servicio meteorológico nacional.

La temporada, caracterizada por calor extremo, escasas precipitaciones, incendios forestales destructivos y restricciones de agua, superó el récord establecido apenas un año antes, indicó el Met Office, al citar datos registrados desde 1884.

La temperatura media promedio de 16,5 grados superó los 16,1º de 2025. El récord del año pasado había superado la marca de 15,7º establecida en 2018.

>> Leer más: Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

“Estos récords ahora se están rompiendo con una frecuencia cada vez mayor, lo que refleja la influencia del cambio climático inducido por el ser humano”, indicó la directora del Centro Nacional de Información Climática, Amy Doherty, quien añadió que “es particularmente notable cuánto hemos superado el récord anterior de temperatura media del verano, establecido apenas el año pasado”. Los cinco veranos más calurosos se registraron desde 2003.

El Met calculó que el cambio climático causado por el ser humano hizo que un verano tan caluroso fuera 130 veces más probable. Sin las emisiones humanas de gases de efecto invernadero, un verano así ocurriría una vez por milenio, pero ahora es una vez cada nueve años.

El cambio climático ya está aquí

“Nuestro verano más caluroso de la historia es un recordatorio brutal de que no estamos esperando a que el cambio climático llegue a Gran Bretaña, sino que estamos viviendo en medio de él”, indicó la ministra de Transición Climática, Katie White. Y enumeró algunos de los problemas que trae el cambio climático, como "niños con demasiado calor para dormir, familias preocupadas por parientes mayores, agricultores viendo cómo se secan los campos, y bomberos y fuerzas armadas combatiendo incendios forestales. Todos hemos despertado a una realidad que ninguno de nosotros quiere para las personas y los lugares que amamos”.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido estimó que 2.877 muertes en Inglaterra estuvieron asociadas con las olas de calor de mayo y junio.

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