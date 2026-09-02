Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará

El inconveniente para miles de empresas comenzó el domingo y recién ahora pudieron estimar cuánto llevará normalizarlo. Aclaran que no se perdieron datos

La rosarina Don Web, la compañía más grande de registro de dominios y alojamiento web del país, explicó por qué ocurrió el incidente que derivó en una falla de un servidor que, tras tres días, deja aún a miles de empresas con problemas en su actividad diaria.

Según la firma en un reporte oficial de este miércoles a las 10, el incidente se originó en una falla lógica dentro de la infraestructura de almacenamiento del nodo NOVA.

No fue una falla física ni una pérdida de equipamiento : fue un error en el estado interno del sistema que, en un lapso muy breve, derivó en una cadena de inconsistencias que se propagó de forma acelerada.

Luego, la firma aclara que la plataforma mantiene tres copias de cada dato en equipos independientes , precisamente para que este tipo de eventos no derive en pérdida de información.

“Ese diseño cumplió su función, y es la razón por la que hoy hablamos de un tiempo de restauración extenso y no de una pérdida de datos”, destacaron.

La contrapartida es que el sistema debe verificar y reconstruir la coherencia de todas las réplicas antes de habilitar nuevamente el servicio, en un volumen muy superior al de una falla ordinaria. Pero sostiene que acelerar el proceso pondría en riesgo lo que se protege por eso priorizan la integridad y no la velocidad.

“La identificación del disparador exacto está bajo investigación y formará parte del informe que publicaremos una vez restablecido el servicio”, ampliaron.

Don Web continúa trabajando para solucionar el problema

Respecto al destino de la información, Don Web aclaró que los datos alojados en los Cloud Servers y backups no se encuentran comprometidos. Las copias de seguridad, además, se almacenan en una infraestructura separada de los clusters de almacenamiento.

Las copias de seguridad son imágenes completas de cada Cloud Server, no copias de archivos individuales, por lo que su restauración se realiza sobre la instancia y requiere que el servidor esté encendido.

“Mientras permanezca apagado no es posible acceder a tus datos ni restaurar una copia de resguardo, aun estando la información íntegra”, sostuvieron.

Luego insistieron: “Sabemos que la consulta natural es si podemos entregarte esa imagen para levantarla en otro entorno. Hoy no es viable”.

El repositorio de copias de seguridad depende del plano de control del nodo, que es justamente lo que está en proceso de estabilización, la exportación de imágenes completas saturaría la misma red que utilizan para la recuperación, y el formato no es directamente portátil a un entorno externo.

Dos fases para una solución

Fase 1 — Estabilización del almacenamiento (en curso). Reconstrucción y verificación de las copias de datos. La estimación a hoy es de aproximadamente 3 días adicionales, sujeta a ajuste conforme avance el proceso. Es decir, recién a comienzos del fin de semana estaría completa esta fase.

Fase 2 — Encendido de los Servidores Cloud. Una vez estabilizado el almacenamiento, se encenderán los servidores en forma controlada, ya que un arranque masivo volvería a sobrecargar el nodo. Es en esta fase cuando recuperarás el acceso a tus datos ya tus copias de resguardo.

Las aclaraciones

Mientras dure el incidente la gestión de los Cloud Servers de NOVA permanecerá deshabilitada hasta la finalización del incidente. Es una medida deliberada: cualquier acción sobre las instancias en este momento demoraría la recuperación.

Luego, desde la firma explicaron que no es necesario que el cliente abra un ticket para solicitar el encendido del servidor. El proceso es automático y lo gestiona nuestro equipo.

Por último, la empresa pidió disculpas: “Entendemos que ninguna explicación técnica compensa el impacto de una interrupción de esta duración. Hoy nuestro foco es restablecer el servicio lo antes posible y, una vez restablecido, te comunicaremos las acciones que tomaremos respecto del período afectado”