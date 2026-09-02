La Capital | Información General | Don Web

Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará

El inconveniente para miles de empresas comenzó el domingo y recién ahora pudieron estimar cuánto llevará normalizarlo. Aclaran que no se perdieron datos

2 de septiembre 2026 · 11:03hs
Google Seguir a La Capital en Google
Don Web difundió un reporte con explicaciones sobre el problema

Don Web difundió un reporte con explicaciones sobre el problema

La rosarina Don Web, la compañía más grande de registro de dominios y alojamiento web del país, explicó por qué ocurrió el incidente que derivó en una falla de un servidor que, tras tres días, deja aún a miles de empresas con problemas en su actividad diaria.

Según la firma en un reporte oficial de este miércoles a las 10, el incidente se originó en una falla lógica dentro de la infraestructura de almacenamiento del nodo NOVA.

No fue una falla física ni una pérdida de equipamiento: fue un error en el estado interno del sistema que, en un lapso muy breve, derivó en una cadena de inconsistencias que se propagó de forma acelerada.

Don Web, las explicaciones

Luego, la firma aclara que la plataforma mantiene tres copias de cada dato en equipos independientes, precisamente para que este tipo de eventos no derive en pérdida de información.

“Ese diseño cumplió su función, y es la razón por la que hoy hablamos de un tiempo de restauración extenso y no de una pérdida de datos”, destacaron.

La contrapartida es que el sistema debe verificar y reconstruir la coherencia de todas las réplicas antes de habilitar nuevamente el servicio, en un volumen muy superior al de una falla ordinaria. Pero sostiene que acelerar el proceso pondría en riesgo lo que se protege por eso priorizan la integridad y no la velocidad.

“La identificación del disparador exacto está bajo investigación y formará parte del informe que publicaremos una vez restablecido el servicio”, ampliaron.

Don Web continúa trabajando para solucionar el problema

Don Web continúa trabajando para solucionar el problema

Respecto al destino de la información, Don Web aclaró que los datos alojados en los Cloud Servers y backups no se encuentran comprometidos. Las copias de seguridad, además, se almacenan en una infraestructura separada de los clusters de almacenamiento.

Las copias de seguridad son imágenes completas de cada Cloud Server, no copias de archivos individuales, por lo que su restauración se realiza sobre la instancia y requiere que el servidor esté encendido.

“Mientras permanezca apagado no es posible acceder a tus datos ni restaurar una copia de resguardo, aun estando la información íntegra”, sostuvieron.

Luego insistieron: “Sabemos que la consulta natural es si podemos entregarte esa imagen para levantarla en otro entorno. Hoy no es viable”.

El repositorio de copias de seguridad depende del plano de control del nodo, que es justamente lo que está en proceso de estabilización, la exportación de imágenes completas saturaría la misma red que utilizan para la recuperación, y el formato no es directamente portátil a un entorno externo.

Dos fases para una solución

Fase 1 — Estabilización del almacenamiento (en curso). Reconstrucción y verificación de las copias de datos. La estimación a hoy es de aproximadamente 3 días adicionales, sujeta a ajuste conforme avance el proceso. Es decir, recién a comienzos del fin de semana estaría completa esta fase.

Fase 2 — Encendido de los Servidores Cloud. Una vez estabilizado el almacenamiento, se encenderán los servidores en forma controlada, ya que un arranque masivo volvería a sobrecargar el nodo. Es en esta fase cuando recuperarás el acceso a tus datos ya tus copias de resguardo.

Las aclaraciones

Mientras dure el incidente la gestión de los Cloud Servers de NOVA permanecerá deshabilitada hasta la finalización del incidente. Es una medida deliberada: cualquier acción sobre las instancias en este momento demoraría la recuperación.

Luego, desde la firma explicaron que no es necesario que el cliente abra un ticket para solicitar el encendido del servidor. El proceso es automático y lo gestiona nuestro equipo.

Por último, la empresa pidió disculpas: “Entendemos que ninguna explicación técnica compensa el impacto de una interrupción de esta duración. Hoy nuestro foco es restablecer el servicio lo antes posible y, una vez restablecido, te comunicaremos las acciones que tomaremos respecto del período afectado”

Noticias relacionadas
reino unido registro el verano mas caluroso de su historia

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia

La teoría de los tres amores busca explicar distintas etapas en la vida afectiva de las personas

La teoría de los tres amores: de qué se trata y cómo influye en la vida amorosa

apunalaron y mataron a vicepresidenta de bank of america en times square

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Para liberar espacio de almacenamiento en Gmail se pueden probar varias opciones sin tener que pagar nada.

Cómo liberar espacio en Gmail y no tener que comprar gigas

Ver comentarios

Las más leídas

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Lo último

Enzo Fernandéz firmó con Manchester City y recibió la bienvenida de Haaland

Enzo Fernandéz firmó con Manchester City y recibió la bienvenida de Haaland

Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newells se prepara para el clásico

Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newell's se prepara para el clásico

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

El asesinato de Emanuel Miño ocurrió en 2015 y ya hay dos condenados. La mujer estuvo prófuga tras escapar de la prisión domiciliaria y cayó en 2023

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer
Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA
Policiales

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará
Tecnología

Don Web explicó qué originó el problema en el servidor y cuándo lo solucionará

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar
Policiales

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Un camionero sufrió un fuerte choque en Circunvalación y quedó atrapado
La Ciudad

Un camionero sufrió un fuerte choque en Circunvalación y quedó atrapado

Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

La nueva ola de  la automatización de comercios llega a Rosario

La nueva ola de  la automatización de comercios llega a Rosario

Ovación
Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newells se prepara para el clásico

Por Hernán Cabrera
Ovación

Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newell's se prepara para el clásico

Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newells se prepara para el clásico

Con la presencia de Santiago Solari por primera vez, Newell's se prepara para el clásico

Cuenta regresiva: Mauro Icardi aún no tiene club tras su salida de Galatasaray

Cuenta regresiva: Mauro Icardi aún no tiene club tras su salida de Galatasaray

Newells celebra 30 años del Banderazo: cuándo y cómo será el ritual antes de este clásico

Newell's celebra 30 años del Banderazo: cuándo y cómo será el ritual antes de este clásico

Policiales
Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer
Policiales

Le robaron la droga y los mandó a matar: piden 25 años de prisión para una mujer

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Detuvieron a un exfiscal rosarino dos años después de una oscura renuncia en el MPA

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Crimen en la zona norte: mataron a un hombre de 34 años en una presunta pelea familiar

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

La Ciudad
Un camionero sufrió un fuerte choque en Circunvalación y quedó atrapado
La Ciudad

Un camionero sufrió un fuerte choque en Circunvalación y quedó atrapado

Del trapecio al barrio: el circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

Del trapecio al barrio: el circo social que busca cambiarles la vida a cientos de chicos en Rosario

Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Autopista a Santa Fe: arranca la concreción del tercer carril entre San Lorenzo y Timbúes

Un libro para todas las maternidades de la ciudad

Un libro para todas las maternidades de la ciudad

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: modo primavera en un miércoles con 24° de máxima

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles
La Ciudad

Docentes de la UNR se suman al paro nacional de 24 horas de este miércoles

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square
Información General

Apuñalaron y mataron a vicepresidenta de Bank of America en Times Square

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses
Policiales

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Reino Unido no cede: Las Malvinas seguirán siendo británicas
Política

Reino Unido no cede: "Las Malvinas seguirán siendo británicas"

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable
Ovación

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución
El Mundo

Noruega tiene nuevo rey: Haakon VIII juró lealtad a la Constitución

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia
Información General

Reino Unido registró el verano más caluroso de su historia

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable
Información General

Tres décadas después, el crimen del rapero Tupac Shakur tiene un culpable

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario
Policiales

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos en la zona noroeste de Rosario

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino
La Región

Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados
Tecnología

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles
La Ciudad

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª
Policiales

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª

Claudia Piñeiro, Sacheri y María ODonnell, en la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

Claudia Piñeiro, Sacheri y María O'Donnell, en la Feria del Libro de Rosario

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo
Policiales

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Milei hablará este jueves en cadena nacional sobre las Islas Malvinas
Política

Milei hablará este jueves en cadena nacional sobre las Islas Malvinas

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto
La Región

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en una supuesta protesta
Policiales

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en una supuesta protesta

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado
Policiales

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado