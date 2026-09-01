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Milei hablará este jueves en cadena nacional sobre las islas Malvinas

Trascendió que el mandatario ofrecerá detalles de los avances diplomáticos en torno a la soberanía sobre las islas y el Atlántico Sur

1 de septiembre 2026 · 13:44hs
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Javier Milei en el acto oficial de este año por el Día del Veterano de Malvinas

Javier Milei en el acto oficial de este año por el Día del Veterano de Malvinas

El presidente Javier Milei encabezó este martes una reunión de gabinete con el eje central en los avances diplomáticos en materia de defensa de la soberanía de las Islas Malvinas. Además, se repasaron los objetivos del plan económico y las políticas desarrolladas por cada ministerio.

El encargado de detallar los avances para reivindicar la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas fue el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, que hizo un análisis sobre los avances diplomáticos que lleva adelante la Cancillería. En este sentido, el gabinete y el presidente acordaron que el próximo jueves por la noche Javier Milei ofrecerá una cadena nacional para brindar detalles a la población en general.

Por otra parte, durante el encuentro el jefe de Estado analizó la evolución de los indicadores que dan cuenta del mercado laboral, la baja de la tasa de inflación y el proceso de crecimiento de la economía.

>> Leer más: EEUU anuncia por primera vez en la historia que podría revisar su postura sobre la soberanía de las Malvinas

En este punto, se tomó como referencia el artículo publicado, el último fin de semana, por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien buscó contrastar los resultados de la gestión frente a la información que publican los medios de comunicación.

Sobre el final, Milei evaluó el desarrollo de las políticas implementadas por las diferentes carteras.

Además del presidente, del canciller Quirno y del ministro Sturzenegger, estuvieron presentes la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad); Carlos Presti (Defensa); Mario Lugones (Salud); Juan Bautista Mahiques (Justicia); el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el vocero presidencial, Adrián Ravier; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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