Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

La selección U13 se consagró en Río Cuarto al vencer en el tercer partido del cuadrangular final a Febamba con una bandeja a dos segundos de la chicharra

Los chicos de Santa Fe jugaron una final para el infarto y conquistaron el título gracias a un doble a dos segundos del final del partido.

Santa Fe volvió a inscribir su nombre en las páginas importantes del básquet argentino. El fin de semana, la selección masculina de infantiles (U13) de la provincia se consagró campeón nacional de la categoría , en un cuadrangular final infartante que se disputó en la ciudad cordobesa de Río Tercero.

En la gran final del cuadrangular definitorio, Santa Fe derrotó a la selección de la Federación de Básquetbol del Área Metropolitana de Buenos Aires (Febamba) 75 a 73 en un partido inolvidable que se definió en los segundos finales. La selección de Entre Ríos se quedó con el tercer puesto del certamen.

Santa Fe y Febamba llegaron a la definición después de dejar en el camino a Entre Ríos y Córdoba. Y en la final jugaron un partidazo, digno de la definición de un torneo nacional de este tipo.

Al frente

Febamba se llevó el primer cuarto por 19-16, pero Santa Fe reaccionó y llegó al entretiempo arriba por 43-38. La selección provincial mantuvo la ventaja durante el complemento y entró al último cuarto con el marcador 56-51 al frente.

Los últimos minutos fueron de máxima emoción. Febamba remontó y logró igualar el marcador en 73 cuando quedaban 12 segundos. Sin embargo, Santa Fe recuperó una pelota clave a dos segundos de la chicharra y convirtió la bandeja que le dio el triunfo y el título por 75-73.

Tomás Spedaletti fue elegido MVP del torneo y de la gran final, donde registró 22 de valoración, con 14 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias.

El plantel estuvo formado por Alejo Mendía, Valentino Piñero, Valentino Albornoz (de Cañada de Gómez), Benjamín Carrozo, Ezequiel Ramírez, Tomás Luna, Valentino Butti, Noah Meucci, Lucas Tesssandori y Gino Tessandori (Rosario), Ciro Miserez, Juan Noseda y Julián Salva (Santa Fe), Gino Battani (Venado Tuerto) y Tomás Spedaletti (Oeste).

El cuerpo técnico, en tanto, lo conformaron por Pablo Diez (DT), Axel Zumoffen (ayudante), Tomás Chaparro y Rodrigo García (PF).

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Se llevaron felicitaciones

“Quiero felicitar a los campeones y reconocer el esfuerzo y la dedicación de quienes forman parte del camino hacia el éxito: el cuerpo técnico y los entrenadores, por su estrategia, guía y liderazgo constante”, dijo el presidente de la Federación de Básquetbol de la Provincia de Santa Fe, el rosarino Marcelo Turcatto.

El directivo hizo una profunda reflexión en torno al título obtenido por los chicos santafesinos: “Los logros deportivos son muy importantes porque visibilizan el esfuerzo y constancia de nuestros chicos. Cada triunfo refleja horas de entrenamiento duro y resiliencia frente a la adversidad. Pero además de eso, las victorias compartidas dejan enseñanzas de solidaridad, respeto y compañerismo dentro y fuera de la cancha”, dijo.

Turcatto puso en contexto la victoria santafesina y dijo que su comisión directiva recibió una Federación quebrada en todos los aspectos: económico, deportivo, político. “Ha sido un largo camino par ir solucionando las complicaciones que nos dejaron gestiones anteriores. Valoro muchísimo el esfuerzo de los dirigentes que integran hoy la Federación de Santa Fe, a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia”, expresó.

El dirigente sostuvo que el básquetbol es uno de los deportes más populares, dinámicos y practicados en el ámbito nacional, y que en Santa Fe tiene historias y valores que se están recuperando, “con políticas coherentes, alejados del personalismo y con el respeto que cada uno de nuestros dirigentes merece”.

Una gran experiencia

Por su parte, el jefe del equipo, Marcelo Quinteros, explicó que tras el torneo Interasociativo provincial disputado en julio en Tostado, se conformó el cuerpo técnico. El equipo se armó sobre la basa de la selección rosarina que obtuvo el título provincial, al que se agregaron jugadores de otras asociaciones.

“Fue una experiencia única haber concentrado para la etapa clasificatoria disputada hace quince días en Sportivo América, donde derrotamos a Río Negro, Mendoza y Febamba”, evaluó Quinteros. Y añadió: “Eso nos consolidó como grupo”. El directivo contó que los mismos 15 jugadores jugaron el cuadrangular final en Río Cuarto, donde Santa Fe se quedó con el título.

Sobre la final, Quinteros contó: “Fue muy pareja pero siempre con Santa Fe adelante. En los dos minutos finales hubo paridad, pero a 6 segundos del final Juan Noseda recuperó y convirtió una canasta que valió el título. Quebramos el partido con coraje y determinación”. Y remató: “Así este grupo se consagró campeón U13, con el apoyo de sus familias en las tribunas, en un final dramático en el que vencimos por detalles”.