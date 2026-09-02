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La sustentabilidad fue reconocida en los premios "Acciones Positivas" 2026

La sexta edición de “Acciones Positivas” reconoció a empresas, emprendedores e instituciones por sus iniciativas de impacto positivo en sustentabilidad, innovación tecnológica e inclusión social.

2 de septiembre 2026 · 14:25hs
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La sustentabilidad fue reconocida en los premios Acciones Positivas 2026

Esta edición contó con una participación récord y distinguió a 20 iniciativas. El concurso fue declarado de Interés por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y busca, desde hace seis años, visibilizar proyectos capaces de generar transformaciones concretas y contribuir al desarrollo sostenible.

La ceremonia de entrega se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura porteña y contó con la presencia del embajador de Suiza en Argentina, Andrea Semadeni; el presidente del Comité de Acciones Positivas, Ernesto Kohen; la gerente general de la Cámara de Comercio Suizo-Argentina, María Silvia Abalo; autoridades del gobierno local, empresarios, referentes del sector social y cultural, ganadores de ediciones anteriores e integrantes del jurado y prejurado.

La Fundación Nueva Generación Argentina (FNGA) participó como integrante del jurado en la categoría de Sustentabilidad Ambiental, acompañando el proceso de evaluación de las iniciativas postuladas.

Entre los proyectos distinguidos en Sustentabilidad Ambiental se destacaron: dentro de la categoría Grandes Empresas, Genneia S.A. En la categoría de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), el reconocimiento fue para Elebe Producciones S.R.L. Entre las Entidades sin Fines de Lucro, la Asociación Civil Contribuir al Desarrollo Local fue distinguida por “Impulsando comunidades rurales en Misiones a través de la piscicultura regenerativa con enfoque de género”. Por su parte, en la categoría de Individuos y Pequeñas y Medianas Entidades sin Fines de Lucro, recibió el premio la Asociación Civil Acción Ambiental por su “Programa Comunidades Regenerativas Córdoba”.

Además del reconocimiento institucional, los premios buscan fortalecer y ampliar el alcance de las iniciativas seleccionadas. Los beneficios varían según la categoría e incluyen visibilidad institucional, participación en espacios de prensa y networking, membresías, asesoramiento profesional y aportes económicos para el fortalecimiento de proyectos.

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