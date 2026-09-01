Un patrullero aceleró, perdió el control y terminó adentro de un hospital santafesino: cuatro heridos

El móvil policial atravesó la reja de ingreso a la guardia del Hospital Cullen, en la ciudad de Santa Fe. Entre los lesionados hay un paciente en silla de ruedas que acababa de recibir el alta.

Un patrullero perdió el control y terminó incrustado en el ingreso de la guardia del hospital José María Cullen en Santa Fe este martes al mediodía. El siniestro dejó cuatro personas heridas y provocó importantes daños en la reja de acceso al nosocomio.

El impacto ocurrió en un sector de alta circulación de pacientes, familiares, trabajadores y vehículos de emergencia. Por el momento, tres personas permanecen en observación y se encuentran estables , mientras que una cuarta mujer, que sufrió una caída durante el episodio, fue evaluada y decidió retirarse por sus propios medios.

La información fue confirmada por Amanda Zárate, subdirectora del Hospital Cullen, quien explicó que ninguno de los heridos presenta lesiones de gravedad.

Entre los heridos atendidos se encuentra una persona que se movilizaba en silla de ruedas y que había recibido el alta médica poco antes del accidente. El paciente sufrió un traumatismo en los miembros inferiores y debió reingresar al hospital para que se le realizaran nuevos estudios. “ El paciente se encuentra estable, realizándose los estudios de rigor y al momento sin ninguna complicación ”, explicó Zárate.

Otro de los civiles que se encontraba en el sector también sufrió traumatismos en los miembros inferiores. Asimismo, el tercer herido fue el policía que conducía el patrullero, quien permanece estable y sin heridas de gravedad.

Además, una mujer que se encontraba en el lugar cayó durante el episodio y fue evaluada por los profesionales médicos. No presentó lesiones de gravedad y posteriormente se retiró por sus propios medios para regresar a su localidad de origen.

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"Se puso nervioso, aceleró y entró con todo"

Uno de los vendedores ambulantes que se encontraba en el ingreso del hospital y presenció el siniestro relató que, minutos antes, se había producido una pelea entre dos personas y que varios policías intervinieron en el lugar.

Según su relato, al mismo tiempo llegó una ambulancia, el patrullero se encontraba atravesado y dificultaba el paso del vehículo sanitario. “El muchacho se puso nervioso porque el patrullero estaba ahí y no podía pasar la ambulancia”, sostuvo. A partir de allí, describió una posible reacción del conductor que terminó desencadenando el choque. “De los mismos nervios pone primera, acelera, y en vez de apretar el freno, siguió apretando, y se entró”, sostuvo el vendedor.

Lo cierto es que las circunstancias precisas deberán ser determinadas a partir de los peritajes y de los testimonios de las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Una vía de emergencia que debe permanecer despejada

El accidente ocurrió en una zona utilizada como vía de servicio para el ingreso de ambulancias, por lo que la situación volvió a poner el foco en la necesidad de mantener despejado ese sector.

El movimiento constante de vehículos de emergencia requiere que el acceso permanezca operativo para permitir la llegada rápida de pacientes en situaciones críticas.

En este caso, la ambulancia ingresaba con código rojo, lo que indica una situación que requería atención prioritaria.

Mientras se reconstruye la secuencia del accidente, las autoridades deberán determinar qué circunstancias provocaron que el patrullero terminara avanzando contra el acceso.

La guardia continúa funcionando con normalidad

A pesar de los daños provocados por el choque, desde el hospital Cullen confirmaron que la guardia continúa funcionando.

El impacto destruyó aproximadamente la mitad de la reja ubicada en el acceso habitual, por lo que se estableció un esquema provisorio de ingreso mientras se realizan los peritajes y se evalúan las reparaciones. “Vamos a asegurar a todos tanto la atención como la visita de familiares internados”, sostuvo Zárate, aunque pidió paciencia durante los próximos días.