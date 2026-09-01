Hockey: el exolímpico rosarino detrás de los podios mundialistas de Las Leonas y Los Leones

El actual director deportivo de la Confederación Argentina de Hockey, hermano de un legislador nacional, acompañó a los seleccionados femenino y masculino

El exjugador comenzó su carrera en el hockey en el club Universitario.

El seleccionado argentino masculino de hockey retornó este martes al país, tras la medalla de bronce del Mundial de Amstelveen (Países Bajos) y Wavre (Bélgica) . Uno de los integrantes de la delegación es un exdeportista rosarino , considerado representante de la ciudad porque fue donde se radicó y desarrolló su carrera en el hockey, si bien nació en Puerto Deseado (Santa Cruz).

Desde su rol de director deportivo de la Confederación Argentina de Hockey, acompañó a los seleccionados argentinos femenino y masculino en el último Mundial, en el que Las Leonas ganaron la medalla dorada y Los Leones la de bronce. Y se dio el gusto de posar con la medalla de bronce obtenida por el representativo masculino.

Su función es importante en un deporte de trascendencia mundial para la Argentina. La muestra es lo sucedido en el último Mundial. Cumple una tarea clave y puede decir que estos logros son también suyos.

El personaje en cuestión es Ezequiel Paulón, olímpico en Sídney 2000 y Atenas 2004 , quien tiene una placa con su nombre en el Paseo de los Olímpicos en Avenida Pellegrini, en homenaje a su carrera. Entre sus principales antecedentes en la selección argentina, participó además en los Mundiales de Kuala Lumpur 2002 y Moenchengladbach 2006. Y logró la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Winnipeg 1999 y la de oro en Santo Domingo 2003.

Paso a presumir el Bronce en Hockey sobre césped de Los Leones en la persona de mi hermano Zeque pic.twitter.com/eaCRcYGV1N — EstebanPaulon (@EstebanPaulon) August 30, 2026

Paulón se radicó desde chico con su familia en Rosario, donde comenzó su carrera dentro del hockey. Los inicios fueron en el club Universitario. Toda su vida estuvo ligada al deporte del palo y de la bocha. Actualmente, es director deportivo de la Confederación Argentina de Hockey y responsable del plan nacional de detección y desarrollo de talentos.

Paulón compitió también para Mitre de Buenos Aires y luego se fue al exterior. Jugó en Junior FC de Barcelona y en Leiden de Holanda. En ambos equipos cumplió la doble tarea de jugador y entrenador.

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Una vez que colgó el palo, siguió dedicado a ser entrenador, entre otros clubes, en el Jockey Club de Rosario. También fue ayudante en el seleccionado argentino masculino.

Con su trabajo silencioso, es uno de los responsables de los podios argentinos en el último Mundial. Por ese motivo es que lució la medalla de bronce del seleccionado masculino, que este martes regresó al país, y se fotografió con ella.

La imagen fue publicada por su hermano, el diputado nacional Esteban Paulón, del Partido Socialista.

"Paso a presumir el bronce en hockey sobre césped de Los Leones en la persona de mi hermano Zeque", publicó con orgullo el legislador nacional.