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El tiempo en Rosario: miércoles en modo primavera, con 24º de máxima

Se anuncian posibles neblinas matinales, algo de sol por la tarde y la posibilidad de fuertes ráfagas de viento en la noche

1 de septiembre 2026 · 23:26hs
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El tiempo en Rosario: miércoles en modo primavera, con 24º de máxima

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este miércoles 2 de septiembre en Rosario una temperatura máxima de 24º, con posibles neblinas matinales, algo de sol por la tarde y la posibilidad de fuertes ráfagas de viento en la noche.

La madrugada del miércoles llega con vientos leves del norte, con una marca de 12º y neblinas que se prolongarían hacia la mañana, para cuando se esperan 13º. Hacia la tarde se espera una máxima de 24º con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del norte, mientras que a la noche habría 19º con eventuales ráfagas de hasta 50 km/h.

El jueves podría arrancar con tormentas aisladas y desde la tarde estaría parcialmente nublado. Los termómetros irían a la baja, con 20º de máxima y 11º de mínima.

El viernes estaría algo nublado, con registros entre 20º y 8º.

Para el sábado se anuncia un marcado descenso de la máxima, que rondaría los 15º, mientras que la mínima no bajaría de 7º, y el cielo estaría algo nublado.

El domingo estaría mayormente nublado, con 15º de máxima y la mínima descendiendo hasta los 2º.

La semana arrancaría con un lunes casi sin cambios, de cielo mayormente nublado, una máxima de 16º y una mínima de 2º.

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