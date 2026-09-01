El clásico rosarino ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Será el tercer cruce entre Central y Newell's que dirigirá. Además del último, estuvo presente en 2023, en la victoria canalla en el Gigante con gol de Malcorra

Yael Falcón Pérez, en el clásico de 2023, entre Central y Newell's. Esa vez fue en el Gigante y con triunfo del Canalla.

Yael Faclón Pérez estuvo presente en el clásico rosarino en el torneo Apertura, en el Coloso. Lo ganó Central por 2-0.

Un paso de cara al clásico del próximo domingo en el Gigante de Arroyito: como suele suceder, la expectativa de la previa pasa por conocer al árbitro y tanto Central como Newell's ya saben quién será el juez: se trata de Yael Falcón Pérez .

Falcón Pérez irá de esta forma por su tercer clásico rosarino. Los dos anteriores terminaron con triunfos del Canalla, uno en el Gigante y el otro en el parque Independencia.

La particularidad de la designación de Falcón Pérez es que es el mismo árbitro que dirigió el último clásico. Fue en el marzo pasado, por el torneo Apertura, y terminó con triunfo para el equipo de Jorge Almirón por 2 a 0 con goles de Ángel Di María y Jaminton Campaz .

El primer clásico de Falcón Pérez

El clásico anterior en el que estuvo presente fue el de la Copa de la Liga 2023, el 30 de septiembre, en el encuentro correspondiente a la séptima fecha. Ese día el equipo dirigido por ese entonces por Miguel Ángel Russo se impuso por 1 a 0 con aquel recordado gol de tiro libre de Ignacio Malcorra. El Canalla venía de perder en la previa, también 2-1 frente a Gimnasia.

Yael Falcón Pérez, en el clásico de 2023, entre Central y Newell's. Esa vez fue en el Gigante y con triunfo del Canalla.

Falcón Pérez tendrá como colaboradores a Miguel Savorani (asistente 1), Pablo González (asistente 2) y Leandro Rey Hilfer (cuarto árbitro). Mientras, Lucas Novelli estará a cargo del VAR y el AVAR será Gastón Suárez.

La última vez que Yael Falcón Pérez dirigió a Central fue el pasado 10 de mayo, en la victoria por 3 a 1 sobre Independiente, en el Gigante de Arroyito, por los octavos de final del torneo Apertura. Los goles del equipo de Almirón fueron convertidos por Ángel Di María, Giovanni Cantizano y Elías Verón.

>>Leer más: Newell's priorizó lo que tenía por delante y se probó para Arroyito

Mientras, por el lado de Newell's el último antecedente data justamente de ese clásico del torneo Apertura en el Coloso Marcelo Bielsa.

Otra vez el mismo árbitro en dos clásicos seguidos

Hacía 12 años que no ocurría que un árbitro dirigiera dos clásicos de manera consecutiva. La última vez que sucedió eso fue con Patricio Loustau, en 2014. En ambas ocasiones fueron con triunfo de Central.

El primero fue en el Parque por 1 a 0 con gol de Franco Niell y el segundo en Arroyito por 2 a 0 con tantos de Niel y Nery Domínguez.