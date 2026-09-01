Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario La policía intervino en dos viviendas y se encontró con varias armas, cientos de municiones y polvora. Además de insignias y distintos nazis. 1 de septiembre 2026 · 17:07hs

Estrellas, gorras y una caja con simbología nazis secuestradas en la zona noroeste de Rosario

La Policía de Santa Fe llevó adelante a mediados de agosto dos allanamientos en el barrio Empalme Graneros, del noroeste de Rosario, por tenencia de armas, pero al intervenir se encontraron con un arsenal, una picana, un detonador para explosivos e insignias y distintos nazis.

A través de la Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos, la Policía de Santa Fe allanó dos viviendas en la zona noroeste y detuvo a tres personas: Sandra Valeria L. de 47 años, José Nahuel N., de 20 años, y Hernán Ezequiel L., de 18 años. Si bien el procedimiento fue realizado el pasado 20 de agosto, las actuaciones pasaron posteriormente a la órbita del fuero federal, desde donde este martes se elevó la autorización de la difusión pública del resultado de las diligencias.

En los procedimientos realizados en Génova al 2300 y Juan B. Justo al 2300, la policía se topó con varias armas de fuegos y cientos de municiones. También una picana y un detonador para explosivos.

En cuanto al arsenal, el procedimiento secuestró cinco carabinas, siete armas cortas, tres pistolas largas, una picana, un recipiente con pólvora y una importante cantidad de municiones de distintos calibres. Entre los elementos incautados se contabilizaron 100 cartuchos calibre 22; 74 cartuchos calibre 380; 42 cartuchos calibre 11.25; y 27 cartuchos calibre 24; además de municiones calibre 7.62; cartuchos de fogueo, municiones de grueso calibre y otros cartuchos de interés para la investigación.

>> Leer más: Misiones: festejó su cumpleaños con una torta nazi decorada con una esvástica Sin embargo, lo que sorprendió a los agentes fue la decena elementos con simbología nazi como insignias, distintivos, gorras, cascos metálicos, bayonetas y una caja con la característica águila que utilizaba el nazismo . También se secuestró un sable, un periscopio, objetos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Argentinas y un detonador para explosivos de fabricación estadounidense. Todo el material incautado quedó sujeto a las pericias correspondientes.