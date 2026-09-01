El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

La familia de la joven hincha de Central asesinada confirmó la fecha y se mostró confiada en la justicia. Piden penas de entre 30 y 33 años para Ariel Cabrera, Juan Massón y Damián Reifenstuel

Ivana Garcilazo tenía 32 años. El 30 de septiembre de 2023 fue asesinada de un piedrazo en Mointevideo y Ovidio Lagos cuando regresaba del Gigante de Arroyito

El próximo 5 de octubre en el Centro de Justicia Penal comenzarán a ser juzgados Ariel Matías Cabrera, Juan José Massón y Damián Gerardo Reifenstuel por el asesinato de Ivana Garcilazo , la hincha de Central que fue atacada tras un clásico en 2023. El debate se extenderá hasta el 22 de octubre.

Cuando el tribunal integrado por los jueces Natalia Benvenuto, Jorge Rodríguez y Nicolás Vico Gimena de inicio al debate oral y público habrán pasado poco más de tres años del trágico 30 de septiembre de 2023, cuando Ivana fue atacada en la zona de Ovidio Lagos y Montevideo tras un Central-Newell's. Los fiscales Carla Ranciari y Laura Riccardo deberán sostener las penas pedidas de 30 años de prisión .

“Es todo muy fuerte. Estamos entrando a un mes donde se van a cumplir tres años y estamos a días de un nuevo clásico que nos recuerda esa mierda” , dijo a La Capital , Silvina Garcilazo, hermana de Ivana y una de las que encabezó cada reclamo de justicia. Mientras intenta mantener la calma por la noticia, Silvina manifestó tener “mucha fe en la justicia y en Dios, para que haya justicia”.

Por su parte, la querella, es decir la familia de Ivana en representación de su abogado Marcos Cella, solicitó 33 años de prisión para los tres imputados . Cella, en diálogo con La Capital , destacó que la fecha estuvo en carpeta todo el tiempo luego de la detención de Damian Reifenstuel, el último de los tres que cayó en manos de la Justicia. “ Todo se demoró por Damián. Todo este tiempo fue por él. Ahora la familia está aliviada con el juicio en el horizonte”, dijo . El abogado se mostró conforme con los tiempos de la justicia y con el proceder de la investigación.

Aunque la querella y la fiscalía plantean penas diferencias, la resolución de la justicia será igual para los tres imputados, es decir, ninguno recibirá o no una pena distinta al resto de los implicados.

Cómo fue el crimen de Ivana Garcilazo

El crimen de Ivana Garcilazo ocurrió el 30 de septiembre de 2023, después de un clásico entre Rosario Central y Newell's Old Boys en el Gigante de Arroyito. Ivana, una hincha canalla de 32 años, fue atacada con piedras por un grupo de simpatizantes leprosos cuando regresaba a su casa en moto con su pareja. Una piedra le dio en la cabeza y le causó un traumatismo de cráneo grave que le produjo la muerte.

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En este caso hay tres imputados, todos cumpliendo prisión preventiva efectiva: el profesor de educación física Ariel Matías Cabrera, el comerciante Juan José Massón y el docente de física Damián Reifenstuel.

Las detenciones

Doce días después del 30 de septiembre de 2023, Cabrera se presentó ante la Policía y el 18 de octubre de 2023 fue imputado. Mientras que Massón también se entregó el 26 de octubre de ese mismo año y fue imputado dos días más tarde.

Por su parte Reifenstuel escapó del lugar de los hechos, se fue de la ciudad y pasó más de 18 meses prófugo. La familia inició una incansable búsqueda que dio sus frutos.

El 25 de febrero de 2025, Reifenstuel fue capturado por Interpol en Samaipata de Bolivia. Cinco meses más tarde fue extraditado y llegó en el marco de un cinematográfico operativo de seguridad a la cárcel de Piñero, desde donde este 4 de julio fue imputado y, al igual que Cabrera y Massón, quedó detenido en prisión preventiva por el plazo de la ley.