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"Las Malvinas seguirán siendo británicas": Reino Unido no cede y ratificó su postura tras los dichos de Trump

El ministro de Hacienda británico, John Healey, aseguró que no recibió ninguna sugerencia de Washington y ratificó la postura inglesa sobre el archipiélago

1 de septiembre 2026 · 15:59hs
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Puerto Argentino. El gobierno de Reino Unido ratificó su posición sobre las Islas Malvinas. 

Puerto Argentino. El gobierno de Reino Unido ratificó su posición sobre las Islas Malvinas. 

El gobierno de Reino Unido ratificó su posición sobre las Islas Malvinas luego de que Donald Trump dejara abierta la posibilidad de revisar el respaldo de Estados Unidos a la postura británica sobre la soberanía del archipiélago, cuya soberanía reclama la Argentina. El ministro de Hacienda británico, John Healey, afirmó que no recibió "ninguna sugerencia" de funcionarios estadounidenses después de las declaraciones del presidente norteamericano y aseguró que Londres mantiene su posición sobre las islas.

"Las islas Malvinas son británicas y seguirán siendo británicas mientras las islas Malvinas así lo deseen", remarcó Healey en declaraciones a The Times.

Healey fue el primer funcionario británico en pronunciarse sobre la cuestión de las Malvinas después de las declaraciones de Trump. La cuestión vuelve así a quedar en el centro de la relación entre Washington y Londres, luego de que el mandatario estadounidense planteara públicamente que la postura estadounidense sobre las Malvinas puede ser revisada, en medio del tira y afloje de la OTAN con EEUU.

Las declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas

El debate se reabrió este lunes la posibilidad de que Washington vuelva a analizar su posición frente a la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. Consultado sobre si su gobierno está reconsiderando su postura, el mandatario respondió: “Siempre la reviso. Es así con todas las posiciones. Esa es solo una de muchas”.

La respuesta de Trump no implicó un anuncio de cambio en la política estadounidense, pero dejó abierta la posibilidad de que la administración vuelva a evaluar su posición frente al conflicto. Luego, el presidente estadounidense hizo referencia a la situación interna del Reino Unido y señaló: “El Reino Unido tiene algunos problemas, pero se resolverán”.

Las declaraciones se producen después de que trascendieran versiones sobre una eventual presión de Washington sobre el gobierno británico para que incremente su gasto en Defensa. Según informó The Telegraph, funcionarios del Pentágono habrían evaluado modificar la postura estadounidense sobre las Malvinas como una herramienta para impulsar a los países aliados de la OTAN a elevar sus inversiones militares.

Cuál es la postura actual de EEUU sobre las Malvinas

Actualmente, Washington mantiene una posición de neutralidad frente a los reclamos de soberanía de Argentina y el Reino Unido. El Departamento de Estado reconoce la existencia de reclamos contrapuestos y la administración de facto británica sobre las islas, pero sostiene que Estados Unidos no toma partido por ninguna de las dos posiciones.

Por eso, una eventual modificación de esa postura tendría impacto en el escenario diplomático argentino y también podría repercutir en la relación entre Washington y Londres, dos aliados históricos.

El antecedente más reciente se remonta a abril, cuando trascendió un correo electrónico interno del Pentágono en el que se contemplaban distintas alternativas para presionar a los países miembros de la OTAN para que incrementaran su gasto militar. Entre ellas figuraba la posibilidad de suspender el respaldo estadounidense al Reino Unido en su disputa con Argentina por las Malvinas.

En aquel momento, Rubio buscó restarle importancia al documento y lo calificó como “tan solo un correo electrónico” que incluía distintas ideas. El Departamento de Estado también ratificó entonces la posición de neutralidad de Washington frente al reclamo argentino y británico.

Milei dará una cadena nacional sobre las Malvinas

El presidente Javier Milei hablará este jueves por la noche en cadena nacional para referirse a la cuestión de las Islas Malvinas, luego de las recientes declaraciones de Donald Trump, quien aseguró que está “revisando la posición” de Estados Unidos sobre el conflicto de soberanía. El Gobierno anticipó que dará detalles sobre los avances diplomáticos en el reclamo argentino.

La decisión fue tomada tras la reunión de Gabinete encabezada por Milei en Casa Rosada, donde el canciller Pablo Quirno analizó los avances de la Cancillería en defensa de la soberanía argentina. El mandatario calificó a las Malvinas como “la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos” y volvió a destacar el vínculo con Washington como una posible vía para fortalecer el reclamo.

Milei celebró la postura de Trump sobre Malvinas

El presidente Javier Milei celebró las declaraciones de Donald Trump sobre las Islas Malvinas y destacó la posibilidad de que Estados Unidos revise su histórica posición frente al conflicto de soberanía. “Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, afirmó el mandatario.

Trump había sido consultado en el Salón Oval sobre la postura de Washington y respondió que “siempre la reviso”, aunque no confirmó ningún cambio concreto en la política estadounidense. En paralelo, el Gobierno argentino analizó el tema en la reunión de Gabinete, mientras que desde el Reino Unido aseguraron que no recibieron “ninguna sugerencia” de funcionarios estadounidenses y ratificaron su posición sobre el archipiélago.

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