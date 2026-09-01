La Capital | Policiales | Lanús

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

También resultó herida de gravedad su cuñada, de 18 años, madre de la nena fallecida

1 de septiembre 2026 · 19:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Un joven de 22 años fue detenido en el partido bonaerense de Lanús por matar de un disparo a su sobrina de 11 meses, al parecer cuando se le escapó un tiro mientras manipulaba un arma. También resultó herida de gravedad su cuñada.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle San Judas en Villa Diamante, Lanús, cuando personal policial fue alertado de que una joven y una bebé se encontraban heridas por el impacto de una bala.

>> Leer más: Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario

Personal del Same trasladó a la menor, identificada como Ainoha Cataleya Alderete Torales, de 11 meses, quien presentaba una herida en el abdomen del lado izquierdo con salida en muslo y pierna derecha. Pese al rápido accionar, médicos del Hospital Evita de Lanús confirmaron que la nena falleció.

Al mismo lugar fue derivada Micaela Victoria Torales, de 18 años y madre de la víctima, quien presentaba una herida por la espalda con salida, por lo que debió ingresar al quirófano con riesgo de vida.

Ante el escenario presentado, se ordenó la detención y traslado a la comisaría 5ª de Lanús de Emanuel Agustín Barrios, de 22 años, hermano de Esteban Gabriel Alderete, de 18, padre de la menor fallecida.

Los investigadores señalan a Barrios como quien efectuó el disparo mientras manipulaba una pistola.

Se preservó el lugar del hecho, se realizaron las pericias correspondientes y se caratuló el caso como homicidio agravado por el uso de arma en un hecho consumado y homicidio agravado en grado de tentativa.

Noticias relacionadas
Los Bomberos Zapadores apagaron el fuego poco después de las 9 de la mañana.

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª

El incendio fue sofocado antes de las 9.30 en Italia al 2100.

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en una supuesta protesta

Dos rosarinos condenados por tener, distribuir y producir pornografía infantil

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil

Fuertes condenas a la banda de Lucho Cantero, detrás de crímenes con la firma de Los Monos.

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado

Ver comentarios

Las más leídas

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newells que jugó el Mundial

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newell's que jugó el Mundial

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Lo último

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

Básquet: Santa Fe, campeón argentino de infantiles en un final memorable

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

La teoría de los tres amores: de qué se trata y cómo influye en la vida amorosa

La teoría de los tres amores: de qué se trata y cómo influye en la vida amorosa

Rosario recibe una inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara

Grupo Elementa adquirió activos de Molinos Río de la Plata y anunció un plan que generaría más de 120 empleos directos e indirectos
Rosario recibe una inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara
Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría
La Ciudad

Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias por la muerte de 90 pacientes
Información General

Fentanilo contaminado: procesaron a dos exfuncionarias por la muerte de 90 pacientes

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles
La Ciudad

Docentes de la UNR anunciaron un paro de 24 horas para este miércoles

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami
La Ciudad

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario
La Ciudad

Cayó el conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Se cayó el servidor de una empresa líder rosarina y hay cientos de clientes afectados

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newells que jugó el Mundial

Oferta millonaria: River va a la carga por un ex-Newell's que jugó el Mundial

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

La visita de Newells a La Plata fue pura ganancia en la antesala del clásico

La visita de Newell's a La Plata fue pura ganancia en la antesala del clásico

Ovación
Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones
Ovación

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

Hockey: el exolímpico rosarino detrás del éxito mundialistas de Las Leonas y Los Leones

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

El clásico ya tiene árbitro: Yael Falcón Pérez, el mismo que en el torneo Apertura

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Supercopa Internacional: todo confirmado para Central-Estudiantes

Policiales
Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses
Policiales

Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario

Armas, insignias nazis y una picana: tres detenidos tras allanamientos en la zona noroeste de Rosario

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

El 5 de octubre comienza el juicio por el crimen de Ivana Garcilazo

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª

Denunciaron un motín previo al incendio en la comisaría 5ª

La Ciudad
Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami
La Ciudad

Los centros de diálisis de Santa Fe están en alerta por falta de pagos de Pami

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Aumentó el gas en Santa Fe y crece la alerta por la quita de subsidios de Zona Fría

Emprendedores en acción: vuelve Experiencia Endeavor a Rosario

Emprendedores en acción: vuelve Experiencia Endeavor a Rosario

Milei hablará este jueves en cadena nacional sobre las Islas Malvinas
Política

Milei hablará este jueves en cadena nacional sobre las Islas Malvinas

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Santa Fe busca licitar el tren metropolitano antes de fin de año

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto
La Región

Conductor de un BMW arrastró a un inspector de tránsito 7 metros con su auto

La productora rosarina que vendió películas a Disney y negocia con HBO y Netflix

Por María Laura Neffen
Negocios

La productora rosarina que vendió películas a Disney y negocia con HBO y Netflix

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en una supuesta protesta
Policiales

La comisaría 5ª amaneció bajo alerta por un incendio en una supuesta protesta

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado
Policiales

El hijo del Pájaro Cantero quiso quedarse con la marca Los Monos y fue condenado

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza
Ovación

El emotivo reencuentro de Facundo Manes con el Patón Bauza

Donación de órganos: dos operativos en hospitales públicos y un corazón para un adolescente en emergencia
La Ciudad

Donación de órganos: dos operativos en hospitales públicos y un corazón para un adolescente en emergencia

El recambio generacional en el campo: cuándo empezar a preparar a la próxima generación

Por Patricia Martino
Agro

El recambio generacional en el campo: cuándo empezar a preparar a la próxima generación

Juegos Suramericanos: más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias
La Ciudad

Juegos Suramericanos: más de 163 mil estudiantes santafesinos asistirán a las competencias

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil
Policiales

Dos rosarinos condenados por distribuir material de explotación sexual infantil

Cuidar, acompañar y construir comunidad: se inauguró Casa Grande
La Ciudad

Cuidar, acompañar y construir comunidad: se inauguró Casa Grande

El tiempo en Rosario: martes con neblina y un poco de sol por la tarde
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con neblina y un poco de sol por la tarde

Cien empleos perdidos: Pampa Energía cerró en Puerto San Martín
Economía

Cien empleos perdidos: Pampa Energía cerró en Puerto San Martín

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas
Política

Por primera vez, EEUU podría revisar su postura en la soberanía de Malvinas

La fortuna de Caputo creció 65 % y el 95 % de sus depósitos está en el exterior
Política

La fortuna de Caputo creció 65 % y el 95 % de sus depósitos está en el exterior

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas vacaciones de 9 días
Información General

Feriados: el calendario 2027 habilita unas inéditas "vacaciones" de 9 días

Puesteros a los tiros por la venta de frutillas en una ruta santafesina: tres heridos
La Región

Puesteros a los tiros por la venta de frutillas en una ruta santafesina: tres heridos

Rosarina: Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Central manda en la Zona Campeonato del círculo superior

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT
Política

Denunciaron penalmente a Javier Milei por su discurso en el colegio ORT