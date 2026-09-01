Lanús: manipulaba un arma, se escapó un tiro y mató a su sobrina de 11 meses

También resultó herida de gravedad su cuñada, de 18 años, madre de la nena fallecida

Un joven de 22 años fue detenido en el partido bonaerense de Lanús por matar de un disparo a su sobrina de 11 meses, al parecer cuando se le escapó un tiro mientras manipulaba un arma. También resultó herida de gravedad su cuñada.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la calle San Judas en Villa Diamante, Lanús, cuando personal policial fue alertado de que una joven y una bebé se encontraban heridas por el impacto de una bala.

Personal del Same trasladó a la menor, identificada como Ainoha Cataleya Alderete Torales, de 11 meses, quien presentaba una herida en el abdomen del lado izquierdo con salida en muslo y pierna derecha. Pese al rápido accionar, médicos del Hospital Evita de Lanús confirmaron que la nena falleció.

Al mismo lugar fue derivada Micaela Victoria Torales, de 18 años y madre de la víctima, quien presentaba una herida por la espalda con salida, por lo que debió ingresar al quirófano con riesgo de vida.

Ante el escenario presentado, se ordenó la detención y traslado a la comisaría 5ª de Lanús de Emanuel Agustín Barrios, de 22 años, hermano de Esteban Gabriel Alderete, de 18, padre de la menor fallecida.

Los investigadores señalan a Barrios como quien efectuó el disparo mientras manipulaba una pistola.

Se preservó el lugar del hecho, se realizaron las pericias correspondientes y se caratuló el caso como homicidio agravado por el uso de arma en un hecho consumado y homicidio agravado en grado de tentativa.