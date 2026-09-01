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Rosario recibe una inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara

Grupo Elementa adquirió activos de Molinos Río de la Plata y anunció un plan para reactivar la molienda, ampliar la refinación de aceites y cuadruplicar su capacidad industrial. Las obras prevén generar más de 120 empleos directos e indirectos.

1 de septiembre 2026 · 19:36hs
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Rosario recibe una inversión de u$s100 millones para reactivar el complejo industrial Santa Clara

El Grupo Elementa adquirió activos industriales de Molinos Río de la Plata en el complejo Santa Clara, ubicado en Rosario, y anunció un plan de inversiones por US$ 100 millones para ampliar su capacidad productiva.

La operación comprende el acopio de cereales y activos vinculados con las plantas de molienda y refinación de oleaginosas, mientras que Molinos continuará siendo propietario y operador de la planta de envasado del complejo.

Elementa tomará la operación de las instalaciones ubicadas en avenida Uriburu al 3300 durante noviembre y destinará la inversión a la puesta en valor del complejo y la reactivación de la planta de molienda.

El proyecto prevé llevar la capacidad de molienda a 465.000 toneladas anuales y la capacidad de la refinería de aceites a 170.000 toneladas por año.

Durante las obras se proyecta la generación de más de 120 empleos directos e indirectos y la participación de entre seis y siete empresas contratistas de la región.

Una vez que las instalaciones estén en funcionamiento, la compañía estima mantener entre 60 y 65 puestos de trabajo directos y calificados, además del empleo indirecto asociado a proveedores locales. Elementa indicó que no habrá reducción de personal y que el equipo que actualmente opera la planta continuará bajo el convenio de la actividad aceitera.

“Santa Clara tiene un enorme potencial productivo y queremos iniciar una nueva etapa para la planta, basada en inversión, desarrollo y crecimiento”, afirmó Gastón Saint Paul, Chief Commercial Officer de Grupo Elementa.

El ejecutivo sostuvo que el objetivo es “recuperar capacidad industrial, potenciar la operación y generar nuevas oportunidades” y señaló que la adquisición refleja la decisión del grupo de continuar “invirtiendo y agregando valor en Argentina”.

Como parte de la operación, Elementa y Molinos acordaron además una relación estratégica de largo plazo que contempla servicios de molienda de girasol, abastecimiento de aceite crudo de girasol y refinación de aceites de girasol y soja, entre otras prestaciones.

Con la incorporación de los activos de Santa Clara, Elementa prevé cuadruplicar su capacidad industrial y reforzar su presencia en uno de los principales polos agroindustriales del país.

Grupo Elementa es un grupo agroalimentario argentino integrado por Elementa Foods, Puerto Arroyo Seco, Camilo Ferrón Chile, Integrando Valores y Eliantus, con operaciones o activos en seis países de América y canales comerciales y de distribución en más de 25 mercados.

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