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Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

La medida alcanzará a todas las facultades de la UTN y se llevará adelante sin asistencia a los lugares de trabajo y sin actividades académicas

1 de septiembre 2026 · 18:14hs
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La UTN también va al paro. 

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Los docentes de la UTN se suman al paro universitario de este miércoles

La Universidad Tecnológica Nacional (UTN) se sumará este miércoles 2 de septiembre al paro de 24 horas convocado por las federaciones gremiales universitarias en reclamo por mejoras salariales y por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La medida alcanzará a todas las facultades de la UTN y se llevará adelante sin asistencia a los lugares de trabajo y sin actividades académicas, tanto sincrónicas como asincrónicas.

La decisión fue tomada luego de una nueva reunión paritaria entre el gobierno nacional y los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales. Durante el encuentro, el Ejecutivo presentó una propuesta de incremento salarial que fue considerada insuficiente por las organizaciones sindicales, en un contexto de pérdida del poder adquisitivo que, según los gremios, ya supera el 31%.

Desde la Federación de Asociaciones Gremiales de Docentes de la UTN (FAGDUT) cuestionaron duramente la oferta realizada por el gobierno de Javier Milei. “Esta reunión fue una muestra más del destrato del gobierno nacional hacia los docentes, el no respeto a la ley y lo determinado por la Justicia”, expresó Daniela Díaz, presidenta del gremio.

Según explicó la dirigente, la propuesta oficial contempla un incremento adicional del 3% al 3% ya pactado para septiembre. “Es realmente una vergüenza frente al 34% que deberían pagarnos”, sostuvo Díaz.

La UNR también va al paro

Los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en el gremio Coad realizarán un nuevo paro este miércoles. La medida de fuerza se dio tras rechazar la propuesta salarial realizada por el gobierno de Javier Milei.

"El gobierno de Milei sigue moviéndose en la ilegalidad: ya pasaron más de 300 días sin cumplir la ley de financiamiento universitario", sostuvieron desde el gremio. Lo cierto es que este reclamo sigue siendo el foco de todas las medidas de fuerzas realizadas por los docentes el ultimo año.

"Al día de hoy nos debe un 34% de aumento salarial. En términos de masa salarial, también se nos adeudan 4,5 salarios. Seguimos en pie de lucha", confirmaron tras rechazar la propuesta del gobierno nacional.

>>Leer más: Más de 300 días sin financiamiento universitario: suspendieron por lluvia la jornada de estudiantes

Además, este martes se realizó una asamblea en la sede gremial, en Tucumán al 2200, para analizar la situación y definir los próximos pasos a seguir. Por otro lado, este miércoles, además del paro, se llevará adelante un plenario de Secretarios Generales de Conadu al que las autoridades de COAD asistirán a proponer lo que se defina esta tarde.

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