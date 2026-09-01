Maru Botana recordó un episodio polémico con Alejandro Stoessel y se solidarizó con Tini

La cocinera habló de lo ocurrido en 2019, cuando un local de su marca a nombre de Stoessel fue escrachado por colgarse de la luz

En medio del escándalo que atraviesa a la familia Stoessel, Maru Botana recordó un episodio polémico con el papá de Tini . Mientras los negocios del productor están bajo lo mira por el pedido de auditoría que hizo su hija, la cocinera reavivó un hecho que no lo deja para nada bien parado.

En 2019, la empresa Edenor, una de las principales proveedoras de servicio eléctrico en Buenos Aires, compartió un posteo en redes donde se comunicaba que habían detectado una conexión clandestina en un local gastronómico de San Isidro. En las imágenes del operativo, se veía claramente que se trataba de una sucursal de las pastelerías de Botana.

La cocinera respondió de inmediato y aseguró que ese local no le pertenecía, sino que era de franquicia, propiedad de Alejandro Stoessel. “Trato de ocuparme de que esté bien toda la parte de la comida, lo gastronómico, y nunca me imaginé que mis abogados se iban a tener que ocupar de esto, fue una mala pasada para mí y horrible para mi marca que tiene mi nombre y mi cara, me pegó mucho”, declaró Botana en ese momento.

Recientemente, desde el programa “Primicias ya” le preguntaron a Maru por aquel episodio y si le sorprendía que Tini haya pedido una auditoría de su papá. “No tanto, porque bueno… tuve situaciones, no es momento de hablar, ojalá lo puedan solucionar”, dijo Maru. “La pasé muy mal, así que bueno, ojalá que Tini pueda solucionar todos los problemas que tiene por la parte familiar”, sumó.

Qué dijo Tini en medio del conflicto con su familia

Mientras tanto, Tini dio una entrevista a la revista Cosmopolitan. Aunque no se refirió al conflicto con su familia, hubo una declaración que circuló mucho en redes por su resonancia con su situación actual: “Ya tengo casi 30 años. Entonces, eso de sentirse uno más seguro arriba del escenario, con sus canciones, a la hora también de declarar, de ser y de encontrarte en tu espacio, en la forma de pensar, y tener las cosas más claras, creo que viene de la mano con la edad y con crecer”.